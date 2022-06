Accidente la deja un mes en coma y al despertar descubre que su prometido la había dejado por otra

CANADÁ.-A sus 25 años de edad, Brie Duval estaba en un gran momento: se había mudado de Australia a Canadá, estaba en el trabajo de sus sueños y había tenido una gran relación durante cuatro años. Sin embargo, la tarde del 29 agosto de 2021 lo cambió todo.

Durante una salida nocturna con unos amigos, una de las paredes de un estacionamiento estaba en construcción y Brie no tenía idea que detrás de un pequeño muro no había nada.

Según los reportes, el lugar estaba oscuro y no había señales que indicaran lo peligroso que era el lugar. Al asomarse, Brie no vio que el suelo estaba 10 metros más abajo, perdió el equilibrio, cayó al vacío y se impactó contra el pavimento.

La joven fue trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Alberta y colocada en soporte vital en la unidad de cuidados intensivos, con una lesión cerebral y numerosos huesos rotos.

Indicó que estuvo en coma durante cuatro semanas, y los médicos le dijeron a su madre vía telefónica que solo había un 10 por ciento de posibilidades de que saliera adelante.

Afortunadamente, sus padres se negaron a permitir que se apagara el soporte vital y en tres semanas había comenzado a mostrar signos de mejoría.

Cuando finalmente se despertó, experimentó algo de amnesia, pero una vez que comenzó a colocar las piezas en su lugar y pudo recordar las cosas del día a día, le devolvieron su teléfono.

No obstante, se encontró con una noticia terrible: su pareja de cuatro años, con quien había estado viviendo antes del accidente, la había engañado, la bloqueó en las redes sociales y siguió su vida con otra persona.

Finalmente me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarlo y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme", dijo Brie a The Mirror.