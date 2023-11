Depresión de diciembre ¿Por qué pasa?

MUNDO .- Las fiestas decembrinas son una de las actividades para realizar con familia y amigos, más esperadas del año, sin embargo, en diciembre, la depresión y los suicidios aumentan en un 40% alrededor de todo el mundo, ¿cuáles son las razones de que esto suceda?

La apatía, falta de ganas de realizar actividades, pereza y desanimos, son algunos de los síntomas que suelen experimentar las personas que sufren de depresión en fin de año, pero esto resulta ser más común en este último mes del ciclo en el que el mundo da la vuelta al sol, que en cualquier otro, devido principalmente a que los días suelen ser más cortos, además, la predominación de un clima frío alrededor del mundo contribuye a la falta de serotonína (neurotransmisor necesario para evitar la tristeza exesiva y la depresión).

Aunado a los factores climatológicos, la nostalgia sobre el fin de año suele ser uno de los factores que más suman a la depresión de diciembre, pero el motivo principal, en su mayoría, suele ser este:

La personas en año nuevo, realizan uno o varios propósitos de año nuevo, sin embargo, con el pasar de las semanas de enero y los meses posteriores, estos se van olvidando, la gente suele ponerse triste por no haber cumplido con los propósitos que tuvieron a lo largo del año, también por no tener el trabajo de sus sueños, o no estar en una mejor posición social o económica.

Esta reflexión suele ser un tanto inconciente, y en otras ocasinones, nos detenemos a pensar en todo aquello que nos faltó realizar, además de que el año concluye, y se suma un número más al calendario, siendo una muestra de que el tiempo y la vida no se detienen, y de la incertidumbre que puede causar el lograr o no nuestros objetivos.

También te puede interesar: El árbol negro: La nueva tendencia para esta Navidad

¿Como evitar la depresión de fin de año?

Si vas a realizarte propósitos de año nuevo, mantente enfocado en hacerlo con cosas que no estén demasiado lejanas a la realidad, establecer objetivos factibles y mantener una visión centrada de tus objetivos, puede coantribuír a lograr estos mismos.

La depresión no es normal bajo ningún contexto, por lo que si tienes síntomas de esta condición, no dudes en consultarlo con un profesional de la salud.