¿Cuántos colores puedes ver en la imagen? Reto visual que parece imposible

Los retos visuales son una buena manera de pasar el tiempo, pues nos permiten poner a prueba nuestros sentidos y nuestra paciencia, como lo es el del difícil reto que publicamos hace unos días en donde debes encontrar al perrito escondido en el paisaje o también, en este desafío, en el que debes descifrar cuántos colores diferentes hay en la imagen y que resulta prácticamente imposible, a menos que seas muy buen observador.

¿Quieres intentarlo? Este reto está desquiciando a todo el mundo a través de redes sociales, en donde apareció por primera vez. Se trata de una imagen con franjas de diferentes tonalidades de rojo de la cuál es casi imposible decir cuántos colores diferentes tiene.

Fue la usuaria @beagarciiiia quien decidió retar a todos los internautas, colocando la extraña imagen de colores en Twitter, alcanzando un gran número de respuestas desesperadas e ingeniosas de personas que vieron desde 3 hasta 50 colores diferentes. ¿Tú puedes encontrar al lomito oculto en el paisaje?

Si te estás rindiendo, te ayudamos con una pista. Tienes que prestar atención a todas las franjas que se perciben si miras detenidamente, además subir el brillo de tu computadora al máximo te podría ayudar a ver mejor, indica Milenio.

Solución

No te preocupes, no eres el único que no pudo. Nosotros también tuvimos que mirar la respuesta pues de verdad, se necesita tener una vista privilegiada para conseguir encontrar todos los tonos de rojo. Si no quieres intentarlo una vez más y comienzas a desesperarte, te dejamos aquí abajo algunas de las respuestas que encontraron los usuarios en redes sociales y la respuesta definitiva:

¡Hay nada menos que 81 tonalidades de rojo diferentes en la imagen! Ahora que ya sabes cuántos colores hay en la imagen, prueba con retar a otra persona. Quizá sea más divertido si estableces un límite de tiempo y haces alguna apuesta.