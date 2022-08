Creía que tenía un grano en el ojo, termina expulsando un parásito

La mujer dijo que sintió una "sensación de chasquido" y que una especie de "parásito con patas" comenzó a salir de su ojo.



Louise Edwards, de 34 años de Liverpool (Inglaterra), se despertó el pasado 22 de julio con una mancha sobre la piel en el ojo derecho. Al principio pensó que no sería nada, quizá una picadura de mosquito.



Cuando pasaron los días y no mejoraba, acudió al St Paul's Eye Hospital de Liverpool. Allí le dieron antibióticos y la enviaron a casa.

Te puede interesar: Extraño parásito casi extinto que vive dentro del cuerpo humano podría haber resurgido



Al paso de los días ya "no podía ver": "Mi ojo estaba cerrado. Tenía muy mala visión. No podía ver nada", revela al 'Liverpool Echo'.



Siguiendo el consejo de un vecino, Edwards decidió aplicar agua caliente para intentar reventar el grano. "Sentí que reventaba y mientras exprimía el grano esta cosa empezó a salir. Le pedí a mi papá que viniera y él revisó y me dijo que había una especia de parásito con patas ahí", dijo al citado medio.



Luego de sacar el parásito del ojo, la mujer acudió al hospital de nuevo y mostró la fotografía que tomó del parásito, lo que sorprendió a las enfermeras, quienes comentaron que parecía salido de la película 'Alien'. Al final Edwards recibió la debida atención médica y los especialistas le dieron antibióticos para que todo esto terminara, indica Antena 3.