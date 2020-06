Extraño parásito casi extinto que vive dentro del cuerpo humano podría haber resurgido

Los médicos en Vietnam cuentan que han dado con un descubrimiento misterioso y, quizás, alarmante: un residente local estaba infestado con el casi extinto gusano de Guinea. En estos momentos los expertos en la materia todavía están tratando de confirmar si el caso es genuino y, de ser así, cómo el gusano logró llegar a un país a miles de kilómetros de distancia de su único refugio conocido en algunas partes de África.

El gusano de Guinea, conocido formalmente como Dracunculus medinensis, es un parásito antiguo posiblemente mencionado en la Biblia y que lleva el nombre de la región africana donde los exploradores europeos en el siglo XVII informaron haberlo visto por primera vez. Es un nematodo que se basa explícitamente en las personas como parte de su ciclo de vida y que induce una punzada.

El gusano generalmente infecta a las personas a través del agua potable contaminada con pequeños crustáceos de agua dulce que han comido larvas de gusanos. Cuando estos primeros huéspedes mueren, los gusanos se liberan y penetran en el abdomen desde la pared intestinal, donde crecen hasta convertirse en adultos de pleno derecho y llegan al apareamiento, indica Gizmodo.

Cuando el gusano mamá (que es mucho más largo que los gusanos machos y puede extenderse hasta 80 centímetros de longitud) está listo para entregar su progenie, migra justo debajo de la superficie de la piel, generalmente a lo largo de nuestras piernas y pies. Luego, muy dolorosamente, atraviesa la piel, causando una tremenda sensación de ardor que hace que sus anfitriones estén desesperados por enfriarse en la fuente de agua más cercana. Tan pronto como eso sucede, la madre arroja su nidada de larvas al agua, donde el ciclo perturbador comienza nuevamente. Desde la infestación hasta ser un gusano sustituto del bebé, el proceso puede llevar un año. Pero aún puede tomar varias semanas dolorosas después de que el gusano original, o los gusanos, se eliminen, lo que puede dejar a las personas en riesgo de otras infecciones y discapacitados durante meses.

En la década de 1980, el gusano de Guinea se encontraba comúnmente en áreas tropicales y subtropicales de África y Asia, e infectaba a millones de personas solo en África anualmente. Pero un programa de erradicación de décadas de duración ha ido derrotando al gusano a solo un puñado de países y casos en África cada año.

Aunque estos esfuerzos de erradicación han tropezado en los últimos tiempos, con el descubrimiento de que el gusano también puede infectar rutinariamente a perros y humanos, se espera que el gusano sea eliminado de la faz de la Tierra para 2030. Esto hace el caso en Vietnam aún más desconcertante y preocupante.

El domingo, en un artículo de Saigon Giai Phong Online se informó que los médicos del Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales de Hanoi se encontraron con un joven con abscesos en las piernas y luego en los brazos. Después de que el hombre fuera hospitalizado, los médicos le quitaron “cinco gusanos intestinales raros” de las manos.

El medio de comunicación citó a uno de estos médicos, que identificó los gusanos del hombre como Dracunculus medinensis, que medían alrededor de 30 a 60 centímetros. El médico también señaló que tales gusanos nunca se habían encontrado en Vietnam.

Según Adam Weiss, director del Programa de Erradicación del Gusano de Guinea en el Centro Carter, una organización de derechos humanos fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, no es imposible que el caso de este hombre pueda ser realmente un gusano de Guinea. Tanto su programa como la Organización Mundial de la Salud están tratando de ponerse en contacto con los médicos del Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales, que con suerte aún conservan muestras del gusano para su examen. Pero es igual de posible que este sea un caso simple de identidad equivocada.

“Cuando se consideran todas las enfermedades del mundo, hay muchas otras cosas que podrían ser. Y si no tiene el nivel de especificidad que requeriríamos, puede ser difícil corroborarlo”, dijo Weiss a Gizmodo por teléfono. “Eso no significa que este sea el gusano de Guinea”.

Por ejemplo, hay otras especies de Dracunculus que afectan al mundo, aunque no se cree que otras especies infecten a las personas regularmente. Muchos otros parásitos humanos no relacionados también podrían parecerse a la larga apariencia blanca del gusano de Guinea maduro, al menos a primera vista.

Una cosa que no descarta el gusano de Guinea es cómo el hombre pudo haberse infestado en primer lugar. Según los informes, comió varios pescados crudos y cangrejos. Y aunque el gusano generalmente se propaga a través del agua potable contaminada, existe evidencia de que las larvas pueden sobrevivir temporalmente en peces de agua dulce el tiempo suficiente para infectar a las personas que comen animales acuáticos contaminados. Sin embargo, el artículo no establece si el pescado que el hombre come regularmente vivía en agua dulce o salada.

Si los expertos pueden examinar los gusanos por sí mismos, la observación bajo el microscopio debería revelar partes clave del cuerpo que confirmarían si es un gusano de Guinea, dijo Weiss. Ciertos métodos de preservación pueden hacer que un examen físico sea menos útil, ya que a menudo secan el gusano, pero aún así podría probar su ADN. Y si parecen ser gusanos de Guinea, entonces un análisis genético ayudaría a determinar si su linaje se remonta a los gusanos que actualmente viven en África.

Hasta ahora, nuestros esfuerzos para contactar al Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales no ha tenido éxito. Pero Dieudonné Sankara, quien lidera el equipo de erradicación y eliminación de la OMS en el Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Descuidadas, le dijo a Gizmodo por correo electrónico que están al tanto de la situación y la están investigando.

“Debido a que hay otros tipos de parásitos que pueden imitar a la Dracunculiasis, se están llevando a cabo más investigaciones para confirmar si esta es una verdadera enfermedad del gusano de Guinea”, dijo. “Si resulta que sí, entonces se necesitarán investigaciones epidemiológicas adicionales para comprender el alcance completo y cómo llegó a Vietnam”.

Si el gusano de Guinea de alguna manera terminó en Vietnam, es muy poco probable que solo una persona tenga la mala suerte de haber sido infectado por él. Entonces, la posibilidad de su existencia en Vietnam es definitivamente una que debe investigarse seriamente, ya que podría tener graves consecuencias para los esfuerzos de erradicación. Dicho esto, aún es demasiado pronto para agregar gusanos de Guinea a la lista de cosas horribles que volverán en 2020.