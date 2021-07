'Covisope', el antojo ideal para la pandemia

La pandemia de covid-19 ha provocado que los lugares de comida no sólo cambien la forma de ofrecer su servicios a los consumidores, pues también ha inspirado a algunos negocios para crear platillos que aluden al virus.

Esto primero se vio con la conchavirus, un pan en forma de coronavirus SARS-CoV-2 que se vende en Iztapalapa. Y ahora, a través de distintas redes sociales, se dio a conocer una garnacha muy peculiar: el covisope.

Este antojito se volvió virales en redes sociales como Facebook y Twitter luego de que publicaron una foto de él en la plataforma Reddit.

"Provecho, se ven buenos esos viru-sopes", "México no es potencia mundial porque no quiere", "Éste es mi país y ésta es mi gente, chingado", "Gastronomía en su máximo esplendor" y "Tú y yo cenando covisopes, no sé, piénsalo", han sido algunos comentarios de usuarios de redes ante este platillo.

Destaca que el local donde nació este platillo aún se desconoce, pues los usuarios que se encargaron de darlo a conocer en las diversas redes sociales no señalaron en qué parte de México fue descubierto. Aunque varios internautas han comentado que planean retomar la idea para vender covisopes en sus ciudades, indica Milenio.

El sope, un antojito muy mexicano

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) señala en su sitio web que los sopes tienen su origen en las culturas prehispánicas que habitaban la zona centro y sur de nuestro país.

"Con el paso del tiempo, este platillo se extendió a lo largo del país y obtuvo su reconocimiento como una de las garnachas favoritas de los mexicanos", cuenta la institución.

Asimismo, la SADER indica que, dependiendo del lugar en donde se prepare, la receta del sope varía: "Por ejemplo, en Nayarit las tortillas se pasan por una salsa de chile ancho y aceite, y se rellenan con frijoles, papa, lechuga rebanada, cebolla, queso, rabanitos y salsa de jitomate; por otro lado, en Nayarit son típicos los sopes de ostión".

"Es tan variada la manera de prepararlos que encontramos sopes fuera de lo común, entre ellas encontramos sopes vegetarianos, dulces, e incluso ¡en forma de corazón!".