Conoce a los árboles que pueden 'caminar'

La ciencia siempre encuentra formas de seguirnos maravillando, puesto que incluso hay cosas que a esta la cuesta explicar. Y el siguiente caso es una de esas cosas que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, pero real. Ya que tenemos ante nosotros a una árboles que caminar, literalmente.

No, no es como en The Lord of the Rings

Estos árboles se llaman Socratea exorrhiza y estos se encuentran principalmente en las selvas tropicales de América Latina.

A medida que se erosiona la tierra, el árbol crea nuevas y largas raíces que buscan nueva tierra sólida, las cuales a veces alcanzan hasta 20 metros. Luego, lentamente, mientras las raíces se vuelven a acomodar en el suelo y el árbol se inclina lentamente sobre estás, las raíces viejas se elevan lentamente en el aire.

Todo el proceso en el que el árbol cambia de lugar para encontrar un nuevo lugar con más luz de sol y una tierra más firme puede tardar un par de años, indica Fayer Wayer.

Dijo Peter Vrsansky del Earth Science Institute, quien pudo observar este fenómeno de primera mano. Lo cual hizo para confirmar o desmentir que los árboles de este tipo caminan y aprender como lo hacen. Ya que hasta ahora, se sigue discutiendo si esto se puede catalogar como “caminar”.

Así que no podremos ver árboles corriendo por la selva intentado escapar de las maquinas humanas. Tampoco podremos ver un ejercito de árboles peleando para defender la selva. Ni siquiera algo similar a lo que Luigi Serafini ilustró en su Codex Serafinianus.

Lo que si podemos ver es un fenómeno único en la naturaleza. El cual nos demuestra que las plantas también luchan por tener mejores condiciones de vida. Y si un árbol puede de moverse 20 metros al año para mejorar su vida.