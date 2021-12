Conoce a Lizvette Luna, la tiktoker que te da tips para comprar casa

Muchas personas están empezando a utilizar TikTok como una herramienta para aprender nuevos temas, es por eso que en la app ya hay tiktokers que tratan de disipar dudas de varias temáticas, en especial de aquellas de las que se sabe poco como los bienes raíces, es ahí cuando Lizvette Luna brinda sus tips sobre cómo comprar o vender una vivienda.

Lizvette Luna es una joven que a través de videos cortos y entretenidos nos enseña sobre bienes raíces y nos da tips que nos pueden servir mucho al momento de comprar, vender o incluso rentar. Ella se ha dado a conoce en la cuenta Safe Toc.

En entrevista con M2, Lizvette contó que estudió Gestión cultural, una carrera en la que se dedican a identificar diferentes zonas de alguna ciudad y saber cuáles son aptas para que las personas puedan vivir, algo relacionado a lo que se hace en una inmobiliaria, un negocio en el que Lizvette trabaja ya que su familia tiene una.

“Con esto de la pandemia y la digitalización dijimos: 'Vamos a mover todo esto hacia las redes sociales y aprovechamos para darnos a conocer'. De ahí salió todo, nos ha gustado muchísimo y ha ayudado a la gente a informarse como cuales son buenos sitios para vivir en la Ciudad de México”.

“Cuando escogimos qué era el contenido que íbamos a sacar, todos dijimos que bailes no porque no era la imagen que queríamos dar, queríamos mostrar confianza, es por eso que tomamos el screenshot y que esa es la información, no la estamos editando, es la realidad y no es nada más por vender”.

Te enseña de bienes raíces

Lizvette Luna dijo que en la escuela o universidad nos enseñan de diversos temas, sin embargo, no nos dicen cómo se obtiene una casa o los procesos que debemos realizar para poder venderla.

La tiktoker contó a M2 que gracias a los videos que comparte en TikTok, la personas han cambiado su perspectiva sobre los bienes raíces y se han dado cuenta que para realizar un proceso como el de rentar o comprar un inmueble no es tan fácil.

“(Las personas) han cambiado su perspectiva, creo que ahora más que nunca con la pandemia todos nos encerramos en casa y se ha vuelto muy importante tener un espacio donde te sientas cómodo, un lugar seguro donde distraerte y creo que más que nunca tenemos presente los bienes raíces y las personas han volteado a ver estas cualidades porque convivir 24/7 en un solo espacio te tiene que gustar y sino hay que cambiarlo”.

La importancia de los consejos que da Lizvette en TikTok

Algo a destacar es que el tema que toca Lizvette en TikTok es muy poco conocido, además que son pocas las personas que hacen contenido de este tipo, por lo que la tiktoker ha podido orientar a muchas personas.

Por medio de sus videos, Lizvette siempre trata de aconsejar a sus seguidores y sobre todo recomienda que en caso de comprar o vender un inmueble es importante acercarse a un especialista para así obtener la casa de sus sueños, algo que no es tan difícil de lograr, indica Milenio.

“(Les recomiendo) Que se informen y que estén al pendiente de los bienes raíces porque invertir en bienes raíces es de las cosas más seguras que existen en el mundo, al final es terreno, si se cae tu casa el terreno sigue siendo valioso (…), que se enfoquen en una zona donde quieren vivir, el inmueble no importa porque no todos los inmuebles se encuentran en las mejores condiciones, pero se pueden encontrar buenas ofertas y vas haciendo la casa de tus sueños”.

Lizvette y el éxito en TikTok

Lizvette mencionó que sus videos han tenido mucho éxito en TikTok, no sólo porque da tips, sino porque también comparte información relevante. Entre sus contenidos más virales se encuentra el clip en donde cuenta qué puedes comprar en CdMx con 2 mdp o incluso también los videos en donde muestra zonas para vivir cerca de universidades, esto debido a que se ha dado cuenta que hay jóvenes que vendrán a estudiar a la ciudad y buscan lugares para vivir cerca de sus escuelas.

La joven dijo que realizar videos ya lo considera un trabajo y que en ocasiones cuando se encuentra mostrando casas o va de paseo por la ciudad aprovecha para grabar y subir contenido a TikTok.

Lizvette Luna señaló que una de las cosas que más le gusta de su trabajo, el cual combina junto con TikTok, es recorrer los diferentes lugares de la CdMx, los cuales pueden cambiar de un momento a otro, algo que también puede favorecer o perjudicar la compra-venta de un inmueble.