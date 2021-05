Con engaños lleva a vacunar a su mamá, le dijo que irían a ver a Chayanne

Un hecho que se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los internautas, pues mientras algunos vieron el momento con humor, otros criticaron al joven por haber engañado a su mamá.

La historia es la siguiente un joven se valió de una pequeña mentira para llevar a su mama para que la vacunaran contra el Covid-19, que a él no le gustaban las vacunas y que ella lo llevaba a la fuerza, por que decidió "vengarse", el incidente ocurrió en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Todo quedo inmortalizado en un video donde la mujer emocionada porque conocerá a su ídolo (Chayanne), ya que su hijo le había dicho que el intérprete de temas como ‘Torero’ se encontraba en Monterrey y que irían a verlo.

Cuando se acercaban al módulo de vacunación y al ver la enorme fila de autos, la mujer le preguntó a su hijo ¿Esta es la fila para ver a Chayanne?” y el joven respondió “sí, mamá. Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está”.

Posteriormente continúan avanzando y al joven no le queda más remedio que confesarle a su mamá que la llevó con engaños para que se fuera vacunada. “¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”.

La madre se muestra molesta ante el acto y le responde ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”, mientras su acompañante se ríe por lo ocurrido.

“Ya relájate… Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada”, afirma él; mientras ella replica que “se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras…”, dice la mujer, publica mty.telediario