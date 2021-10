Comparte "humilde" despensa básica en TikTok y paga más de 9 mil pesos; desata polémica

En TikTok podemos encontrar videos de todo tipo, que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes; sin embargo, muchas personas también usan la plataforma para presumir su 'lujoso' estilo de vida, como un joven que se hace llamar 'Mirrey', quien compartió su "humilde" expericencia comprando su despensa básica por la que pagó más de 9 mil pesos.

Y es que el video causó furor en TikTok, pues la lista de compras incluye carne de 10 mil pesos el kilo y botellas de agua de casi 100 pesos cada una, lo que le valió ser blanco de críticas. Te compartimos las polémicas imágenes.

Fue el usuario @soymirrey quien compatió a través de su cuenta lo que incluye su despensa básica, y causó una gran polémica entre los usuarios por su elevado precio, y es que el joven suele compartir videos en los que presume de su poder adquisitivo y las marcas de lujo y viajes a los que puede acceder.

"Últimamente me he esforzado en ser más humilde, entonces me lancé al super yo solo, y la neta fue una experiencia increíble", expresó.

Entre lo que llevó había rabioles, carne de 10 mil pesos el kilo, mostaza de grano, curry y botellas de agua de 96 pesos, entre otras cosas como cereales, alimentos y fruta congelados y frescos, leche, huevo, y más, informa Milenio.

"A la hora de pagar yo pensé que iba a ser muchísimo, y me salieron con la sorpresa de que todo esto fueron 9 mil pesos, quiero volver al super pronto", afirmó.