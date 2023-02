Clientes rompen botellas de alcohol en supermercado por accidente

Luego de los festejos del Día del Amor y la Amistad varios videos se han vuelto virales con los resultados de la celebración. Esta vez todo terminó en un momento de pena para una familia que rompió varias botellas de alcohol al intentar tomar una de los anaqueles en los que estaban acomodadas.

El clip publicado en TikTok viralizó el bochornoso momento que, al parecer, ocurrió en un supermercado en Playa del Carmen y que generó la empatía de los internautas.

Mediante la cuenta -@aniitaa027- se dio a conocer un par de videos sobre el momento en que la familia reacciona luego de romper varias botellas de alcohol en una tienda. El video explicaba que las personas “sólo querían una botellita para celebrar el 14 de febrero” y al querer tomarla, la repisa en las que estaban colocadas colapsó y generó que algunas de las botellas cayeran al suelo rompiéndose.

En el video viral sólo se puede ver al grupo de personas sosteniendo el estante que tenía las demás botellas para que no se cayeran más.

También se dio a conocer que no les habían cobrado todas las botellas rotas; únicamente pagaron una, la que se llevaron, y salieron del lugar, indica Milenio.

Los internautas dieron su opinión y la mayoría coincidió que la culpa no fue de los clientes, sino que los empleados del lugar fueron los que no acomodaron bien los artículos.

“La culpa no es del cliente, es del que acomoda y saturan los están de productos”; “los que acomodan el producto se pasan todo lo dejan mal acomodado y casi para caerse”; “¿Qué se hace en esos casos, ellos tienen que pagar TODAS las botellas?? Yo ya estaría llorando”; “A mí me pasó, pero con pasteles, me los cobraron”; son algunos de los comentarios.