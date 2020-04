Cartel de Santa en recital católico: Elogian a joven por rimas del Babo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cartel de Santa ha sido sin dudarlo, una de las agrupaciones de rap/ hip hop que más han inspirado en México a quienes han decidido o desean emprender carrera en el mundo de la rima. Sin embargo, en esta ocasión, se popularizó recientemente un video totalmente diferente.

El material seguro dejaría sin palabras al propio Babo, vocalistas de dicho grupo, ya que sus letras, un tanto modificadas se llevaron ovaciones en un recital de poesía católica.

En el video se ve el momento en el que un joven vestido de elegante traje, que con micrófono recita una modificada versión de "Leve" de Cartel de Santa, con un emotivo tono que conmovió a los presentes.

"Y como negarlo, eso ya está escrito, dicen que el pasado no lo quita ni diosito. Para que insisto si ya está decidida, sacarme de su vida, como yo, nadie te cuida. No creo que él te cuide como yo lo hice, te escribí este poema para que veas cuanto te quise".

No solo eso, el cierre lo hace con una de las estrofas más representativas que entona Babo en esa canción.

Te extraño leve, pero leve nada más y que más da. Ya bebí de más, si ya no vas a estar para cantar y bailar como siempre. Para que te digo, me dejaste dolido, que sin ti no vivo, que eres mi motivo. Que desde ese día, mi vida vacía, mi vida vacía, te extraño leve, pero leve nada más".