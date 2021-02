Captan en video increíble tornado de mosquitos

En la comunidad Pinamar, Argentina, se vivieron momentos de terror, luego de que un tornado de mosquitos se hicieran presentes, tras días intensos de lluvia y calor.

A través de un video que circula en internet, se puede ver el momento exacto en el que un ‘tornado’ de mosquitos se coloca frente a los automovilistas. Como si se tratara de una nube en forma de embudo, los moscos se unen en la comunidad de Pinamar.

'Tornados' de mosquitos en la Ruta 74 que conecta General Madariaga con Pinamar. ������

Las imágenes se captaron el pasado lunes; momentos antes la lluvia había estado presente en la zona.

Incluso, quedó varios charcos, espejos, anegamientos de agua. Al respecto, el veterinario Federico Barone, director del área de Zoonosis de la Municipalidad de Pinamar, explicó a Clarín que estos mosquitos son de hábitats silvestres, además, catalogó a estos animales como "de vuelo lento y fácil de matar".

Aclaró que no se trata del aedes aegypti, es decir no trasmite dengue y aseguró que por el momento no hay mucho que hacer más que “esperar que pase".