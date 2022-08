Cancela su boda porque el novio no incluyó comida vegana en el menú

Una mujer decidió cancelar su boda de último minuto porque su prometido no tomó en cuenta que ella y su familia son vegetarianos a pesar de que ya habían hablado del tema.

Mediante la red social Reddit, en esta ocasión la usuaria identificada como SarahJake2022 narró que ella y él se casarían pronto y sin haber mucho en lo que estuvieran de acuerdo, excepto en la comida, planificaron la boda.

"Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”, dice el post.

Sin embargo, la familia de su novio son todo lo contrario y para ella no había problema, pero deseaba agregar unas cinco opciones veganas en el menú, a lo que su pareja se opuso argumentando que era "una pérdida de dinero" y que eso no era comida de verdad.

Después, ella se enteró que él había cancelado todas las opciones veganas del menú sin que ella se enterara, por lo que decidió llamarlo a su trabajo.

El hombre rechazaba las llamadas, entonces ahí fue cuando se dirigió en persona.

"Lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”.

La pelea continuó en la casa, donde él aseguró que ella lo forzó a hacer eso, porque, según, ella se estaba negando a acomodarse a su familia, indica Milenio.

"Había muchas opciones de carne ¿por qué no puedo obtener cinco opciones veganas? Si también lo estoy pagando”, pero este gritó que también era su boda, no solo la de su familia.

La futura suegra le escribió para defender a su hijo, diciendo que ella fue la responsable de dicha decisión al aceptar que incluir comida vegana sería una "pérdida de dinero", que no era sólo el dinero de ella, sino que también el de él, "sugirió que me volviera inteligente y me deshaga de la mentalidad ‘es mi dinero, lo pago’”.

El conflicto no terminó bien y por eso se canceló la boda, la mujer se dio cuenta que su pareja piensa que está bien pasar por encima de sus opiniones y decisiones.

“Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, finalizó.