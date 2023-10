Camarero revela cómo su jefe lo obligó a trabajar a pesar de estar lesionado

HERMOSILLO, SON.- En la cuenta de Twitter @Soy Camarero, se ha compartido una historia que se ha vuelto viral en las redes sociales. En esta historia, se muestra una captura de pantalla de una conversación entre el usuario y su jefe que ha generado una gran controversia.



La conversación se desarrolló cuando el empleado explicó a su jefe que se había lastimado el pie y estaba luchando por ponerse de pie debido al intenso dolor.



La respuesta del jefe careció por completo de empatía, ya que le instó a presentarse en el trabajo y, una vez que cumpliera con sus obligaciones, podría buscar atención médica, ya que no había nadie más en el equipo que pudiera cubrir su ausencia.



"Haz la mañana y luego te vas al médico. Y no hagas la tarde. Ahora no hay a quien mandar. En la rotonda no hay que moverse apenas", escribió el jefe.