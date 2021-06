¡Broma pesada! Finge estar poseída mientras que su pareja duerme

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana circuló en Tik Tok un vídeo gracioso de una pareja donde ella decidió engañar a su esposo con una gran actuación un poco espeluznante.

El usuario @GlamWithNikki es famoso entre los internautas por las bromas pesadas que la modelo planea para su esposo, a veces logran ser tiernas, mientras que otros vídeos captan un lado malvado de Nikki.

El vídeo viral actualmente ya cuenta con más de 23 millones de visitas y 2 millones de Me gusta en su cuenta personal de Tik Tok. Algunos comentarios aplaudieron la comedia de la esposa y otros se compadecieron de su pobre pareja que soporta bromas tan pesadas. "A Mí me hubiera dejado ahí hasta que se me saliera el demonio", comentó el usuario de @reyna_reynosa.