Agregan ingredientes de hamburguesa a un tamal y le llueven críticas a restaurante

México cuenta con una de las culturas gastronómicas más ricas del mundo, entre los platillos típicos del país se encuentran los tamales, alimento que incluso forma parte de una de las tradiciones más celebradas: el Día de la Candelaria, celebrado casa 2 de febrero

Grandes chefs al rededor del mundo, han intentado darle su propio estilo a dicho platillo mexicano, tal es el caso de un restaurante en Estados Unidos que decidió agregarle ingredientes que se asemejan a los de una hamburguesa, razón por la que internautas lanzaron criticas contra el establecimiento.

Una usuaria de Twitter, compartió en la red social una captura de pantalla de un post del restaurante Original Tommy’s, el cual cuenta con varios locales en ciudades como California y Nevada, en donde promocionan el tamal, indica 24 Horas.

En su publicación, Original Tommy’s menciona que el tamal está hecho con carne de ternera y chili con carne, su especialidad y encima de todo eso, le agregan queso americano, jitomate, cebolla y pepinillo, ingredientes que casi siempre son agregados a las hamburguesas.

“Disfruta de nuestro tamal de ternera cubierto con nuestro chili mundialmente famoso. La comida perfecta”, se lee en la publicación del restaurante.

El atípico tamal se viralizó en la red social, pero no porque quisieran probarlo, si no que causo el disgusto de algunos por no parecerse al tradicional tamal mexicano, por lo que criticaron a la cadena de restaurantes.