Afirma haber sido secuestrada por extraterrestres y estar enamorada de uno

Son miles las historias al rededor del mundo y a través de los años, en las que personasafirman haber sido abducidas por seres alienígenas con la intención de tomarlos como objetos de estudio en naves espaciales; sin embargo, una de esas historias ha dado mucho de qué hablar en redes sociales los últimos días y aquí te decimos por qué.

Abbie Bella, de 30 años, residente en Canary Wharf, Londres, consiguió el amor que no pudo encontrar en la Tierra, fuera de ella. La mujer afirmó recientemente que se enamoró de un extraterrestre después de que fuera abducida por una horda de ellos en su apartamento a principios de mes, indica Milenio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una conversación con Daily Star, Abbie contó que llevaba un tiempo harta de los hombres de la Tierra y que llegó a bromear en redes sociales con desear que un extraterrestre la secuestrara. Después de esto, comenta, comenzó a soñar todas las noches con una luz blanca.

"Una noche, una voz en sueños me dijo: "Espera en el lugar de siempre". La noche siguiente, me senté junto a la ventana de mi habitación abierta y, mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo verde me abdujo", afirmó.

¿Cómo son los extraterrestres?

Según Abbie, había cinco alienígenas que eran "muy altos y delgados", pero hubo uno en particular con el que sintió una conexión instantánea.

Veinte minutos después de ese encuentro, Abbie regresó a su apartamento porque no quiso dar su consentimiento para ir con ellos por si se la llevaban para siempre y ahora lucha por normalizar las relaciones entre especies y defender su flechazo con el que ella denomina "su alma gemela", al que espera volver a ver.