8 Razones por las que las personas son infieles

Pero en la sociedad occidental, donde las parejas viven una monogamia, es común conocer muchas personas que han sido traicionadas. Lo que comenzó con “felices para siempre” se rompe en medio de la carretera con la participación de una tercera persona en discordia.

Y en el ranking de quien más traiciona, los hombres salen al frente. ¿Pero qué causa que los hombres traicionen?

1- La pareja no proporciona más satisfacción en el ámbito intimo

El hombre, de manera biológica, no deja de producir hormonas. La testosterona, responsable de la libido, está activa durante toda la vida. Así, los deseos de satisfacción y tensión sexual están más delineados que en las mujeres.

Y si la relación ya no tiene ese interés sexual como en el principio, la tendencia es que el hombre busque otras alternativas, y ahí es donde traiciona.

Y dado que los hombres son alentados desde el principio a tener varias parejas intimas por una cuestión cultural, a ser el conquistador y a perseguir aventuras fuera de la vida conyugal, traiciona más fácilmente.

2- Pareja emocionalmente agotada

El ser humano está compuesto de emoción más que de razón. Es por eso que, en el segmento del amor, muchas personas terminan lastimándose a sí mismas porque no han tomado las decisiones correctas, actuando siempre con lo que exigen sus emociones.

Y si una pareja vive en constantes peleas e inestabilidad, será una puerta de entrada a la traición. Y como los hombres tienden a buscar la estabilidad emocional y la nutrición cuando los extrañan, terminan haciendo trampas más que las mujeres.

Algunos hombres incluso traicionan si son felices con sus esposas. Esto se debe a que existen vulnerabilidades en sus relaciones, en forma de insatisfacción emocional, práctica, íntima, etc.

3- Ojo por ojo, diente por diente

¿Quién nunca ha sido traicionado por alguna razón y luego pensó en vengarse? Esta forma no es la causa más recurrente de la traición, pero sucede.

Esto ocurre cuando la mujer ha demostrado que es infiel, y el hombre que se refuerza a sí mismo, para mejorar su autoestima o para ya no sentirse humillado en esa situación, termina por buscar otras parejas. Es el famoso “ojo por ojo, diente por diente”.

4- Nuevas experiencias

El miedo de cada pareja que está cayendo en la rutina. Con los años, la tendencia es que la relación entre a una velocidad más lenta, sin muchas emociones y novedades.

Solo lo básico y lo trivial. Los humanos necesitan novedad y necesitan moverse y crecer. Desafortunadamente, muchas personas se encuentran aburridas y desencantadas con la vida.

Y algunos hombres que suelen estar acostumbrados a tener múltiples parejas, o que se sienten atraídos por tener muchas mujeres, terminan abandonando la fidelidad, simplemente porque sienten la necesidad de tener algo nuevo o de revivir lo que tenían en el pasado.

5. Lo peligroso es más delicioso

Lo incorrecto y peligroso parece darnos más satisfacción, y vivir a este ritmo loco es placentero para muchas personas. Algunas personas sienten la necesidad de hacer lo que está mal, e incluso tener una relación estable de años, terminan traicionando solo para disfrutar de un sexo peligroso y eso le ofrecerá una dosis diaria de adrenalina y dopamina.

En ese caso, el hombre todavía ama a su esposa, no quiere dejarla ir, pero necesita esa dosis de peligro para vivir, y el sexo fuera de la relación es la idea perfecta para eso.

6- Inseguridad

Cuando un hombre se siente inseguro en su relación, en el sentido sexual, emocional o personal, tiende a resolver esta inseguridad al buscar a otras mujeres que lo traten como realmente quiere. En muchos casos, la pareja no entiende esta necesidad y termina sin darse cuenta de la situación, y el hombre, al sentirse incómodo, busca otras alternativas.

Después de varios años, algunos hombres simplemente se cansan de ser los únicos que intentan crear un romance, y salen a reunirse con él en otro lugar.

7- Encontró en otro/a un gran amor

Muchos se enamoran aún teniendo una relación actual. Por supuesto, en este caso, se tienen en cuenta algunos factores, como los que ya se informaron en los puntos anteriores.

Esto no ocurre aleatoriamente, sino que implica una gran cantidad de otros problemas y fallas que pueden existir dentro de la relación. El hombre que mantiene una relación extramatrimonial busca la novedad, generalmente en una persona con un patrón físico diferente al de su cónyuge.

Él cree que la ‘otra’ siempre estará disponible sexualmente y siempre seguirá siendo interesante y alegre, ya que no tiene que compartir los problemas del día a día con él.

8- Deseos intimos secretos

Estamos en pleno siglo 21 y creemos que el mundo es moderno. Pero cuando se habla de relaciones, hay algunos tabúes que aún no están aprobados por la sociedad. Así los hombres engañan porque tienen deseos intimos específicos.

En algunos casos, se avergüenzan de estos sentimientos o creen que sus parejas no pueden aceptar tales deseos. Y para satisfacer esas necesidades, terminan buscando a otras personas que comparten el mismo interés en ese fetiche. Incluso con la traición, el hombre cree que, debido a que todavía tiene sentimientos por su pareja, estas actitudes y fetiches no afectarán su relación y que el matrimonio no debe deshacerse.

Con información de Informe 21.