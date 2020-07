Cinco puntos a tener en cuenta antes de ir a emergencias por síntomas de coronavirus

El Dr. Ricardo Salcedo, jefe de Hospitalización de SANNA Clínica El Golf, nos comenta algunos puntos que debemos considerar antes de ir a Emergencias.

Si tengo tos, dolor de garganta y mucosidad ¿debo acudir a un centro de salud?

No debemos a menos que tengamos síntomas graves. Si bien la angustia ante la sospecha de haber contraído COVID-19puede llevarnos a tomar malas decisiones, como ir al hospital de inmediato. Debemos considerar que, al hacerlo, podemos contagiar a otras personas en la calle, el transporte (taxi, bus) o al personal del centro médico (la persona de admisión, enfermeras, médicos, farmaceútico, etc).

“Más aún, si sólo es una sospecha y realmente estamos sanos, al acudir a un centro de salud nos exponemos a contagiarnos, porque entraremos en contacto directo con personas que sí están infectadas”.

No tengo síntomas pero creo que estoy infectado y creo que debo ir a un centro médico

Sólo aquellos con síntomas respiratorios o con contacto cercano con un paciente infectado son considerados como posibles casos. Sin embargo, la única conducta responsable ante la posibilidad de estar infectado (sin síntomas graves) es el aislamiento.

“Aunque en nuestro país se está trabajando arduamente en hacer las pruebas de hisopado nasal o prueba molecular, debemos tener presente que tienen un 30% de falsos negativos. Por ello, no hay una forma absolutamente certera de asegurar que una persona no está infectado ni que no es contagioso. Así, lo más responsable ante la sospecha es optar por el aislamiento”.

Si soy asintomático, ¿por qué no debo ir a Emergencias y confirmarlo?

Si realmente porta el virus, existe el 80% de probabilidades de que la enfermedad sea leve o totalmente asintomática, por lo que no necesita medicación y sólo debe mantener el aislamiento para evitar el contagio a otras personas. Recordemos que un resultado negativo en la prueba no descarta al 100% que tenga la infección.

Si en vez de guardar aislamiento, acudimos a farmacias, clínicas u hospitales, entonces estamos esparciendo el virus a todas las personas que entren en contacto con nosotros y vamos a sobrecargar el trabajo del sistema de salud, impidiendo la atención de otras personas que probablemente sí lo necesitan”.

Entonces ¿cuándo debo ir a Emergencia?

Cuando el paciente presenta síntomas que sí podrían requerir algún tratamiento como: Tos, fiebre, falta de aire, pérdida del sentido del olfato, un grado de exposición significativa y presencia de algún factor de riesgo para enfermedad grave.

“En estos casos, es recomendable pasar el triaje respiratorio virtual que ofrece el Ministerio de Salud en la página Coronavirus (COVID-19) en el Perú https://www.gob.pe/coronavirus o descargando la app PERUENTUSMANOS. Si después de pasar este cuestionario da como resultado que sí eres sospechoso de haber contraído el virus y tienes síntomas moderados a severos, acude a Emergencias.”

¿Cuándo determinan que me harán una prueba?

Después de la entrevista médica que confirme la presencia de síntomas respiratorios moderados a severos, el médico debe llenar una ficha epidemiológica donde reporta los síntomas. Entonces, se tomará la muestra y se enviará al Instituto Nacional de Salud (INS). Debemos saber que sólo se considera hacer el hisopado nasal en el 20% de casos.

“El INS se reserva el derecho de hacer o no la prueba según el reporte de síntomas de la ficha epidemiológica, es decir, que aun cuando la muestra sea tomada y enviada, podría ser que el INS no lo procese”.

Con información de Informe 21.