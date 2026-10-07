Pan de muerto: esto significan los famosos “huesitos”

Las tiras de masa que se colocan sobre el pan no están ahí solo para decorar; conoce qué representan.

Las tiras de masa que decoran este pan tradicional tienen un significado relacionado con el Día de Muertos, según la UNAM.

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos del Día de Muertos en México, pero ¿qué significan las tiras que lleva encima? De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, estas piezas, conocidas como canillas, se relacionan con los huesos de los difuntos y, en algunas interpretaciones, con las lágrimas por su pérdida.

El creador de contenido Laureano Oliver probó por primera vez el tradicional pan mexicano y calificó su sabor a anís como “muy fuerte”, generando una ola de reacciones entre usuarios mexicanos que salieron en defensa del emblemático postre del Día de Muertos.

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¿Qué significan los huesitos del pan de muerto?

Los llamados “huesitos” son tiras de masa que se colocan sobre el pan antes de hornearlo. También se conocen como canillas.

Según la UNAM, su forma puede interpretarse como una representación de los huesos de la persona fallecida. Otra lectura los relaciona con las lágrimas que provoca la muerte de un ser querido.

Por eso, aunque para muchas personas son parte de la decoración, también tienen un significado dentro de las tradiciones del Día de Muertos.

¿Por qué se colocan en forma de cruz?

Las canillas suelen acomodarse formando una cruz sobre la parte superior del pan. Esta disposición es común en muchas versiones del pan de muerto, aunque la preparación puede cambiar dependiendo de la región.

Es importante señalar que no existe un único significado para todos los panes de muerto. En México hay distintas recetas y formas de prepararlo, por lo que sus símbolos también pueden variar.

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¿Qué representa el pan de muerto?

El pan forma parte de las tradiciones del Día de Muertos y suele colocarse en los altares para recordar a quienes fallecieron. Su forma y decoración hacen referencia a la muerte, pero también al recuerdo de los seres queridos. Las canillas son uno de los elementos que más fácilmente permiten identificar ese vínculo.

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Así que la próxima vez que tenga un pan de muerto enfrente, esas tiras de masa que parecen simples adornos pueden tener detrás una historia relacionada con los huesos y el recuerdo de quienes ya no están.