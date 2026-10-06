¿Cómo se hace el reto japonés de la “ventana del zorro”? El inquietante gesto que promete hacerte ver espíritus

La “ventana del zorro” es un reto viral inspirado en el folclore japonés que promete permitir ver espíritus al mirar a través de las manos.

Un antiguo gesto asociado con el folclore japonés circula en redes como un supuesto portal para observar yokai, espíritus y otras entidades paranormales.

Una curiosa tradición japonesa volvió a llamar la atención en redes sociales gracias a un reto que propone algo tan sencillo como inquietante: formar una pequeña ventana con las manos y mirar a través de ella para intentar descubrir qué hay del otro lado.

La práctica es conocida como Kitsune no Mado, que puede traducirse como “ventana del zorro”, y en internet se ha presentado como una manera de observar el llamado mundo sobrenatural.

La usuaria de origen nikkei Hatsumi Nonaka (@HatsumiNonaka) compartió en X una publicación dirigida “solo a valientes”, en la que mostró cómo realizar el gesto y animó a sus seguidores a intentarlo para después contar qué habían visto.

¿Cómo se hace la “ventana del zorro”?

El reto consiste en colocar las manos de determinada manera hasta formar una pequeña abertura en el centro.

Primero se levantan los dedos índice y meñique de ambas manos, mientras los demás permanecen doblados, creando una figura que recuerda a las orejas de un zorro. Después, las manos se cruzan y se acomodan hasta formar un pequeño espacio por el que se puede mirar con un solo ojo.

¿Y si realmente aparece algo? El reto de la “ventana del zorro” que inquieta a internet

Según la creencia difundida en redes, observar a través de esa abertura podría permitir ver yokai, espíritus o incluso kitsune, criaturas del folclore japonés asociadas con los zorros y capaces de adoptar apariencia humana.

Sin embargo, no existe evidencia científica de que el gesto permita observar entidades sobrenaturales. Parte de las experiencias que usuarios aseguran tener al realizar el reto pueden estar relacionadas con la percepción visual, la oscuridad y el efecto de concentrar la mirada en un espacio muy reducido.

¿De dónde viene realmente la “ventana del zorro”?

Aunque actualmente circula como si se tratara de una antigua práctica japonesa, la historia tiene un origen mucho más reciente.

El concepto de Kitsune no Mado está relacionado con un cuento infantil publicado en 1975 por la escritora japonesa Naoko Awa. Con el paso de los años, la historia fue reinterpretada en internet y terminó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana digital.

Las redes sociales hicieron el resto. TikTok, YouTube y X han retomado el gesto como un desafío paranormal, mezclando elementos del folclore japonés con la dinámica de “hazlo tú mismo” característica de los contenidos virales.

La publicación de Nonaka provocó numerosas reacciones. Mientras algunos usuarios realizaron el gesto entre bromas y escepticismo, otros aseguraron haber experimentado sensaciones extrañas al mirar a través de la pequeña abertura.

Por ahora, la “ventana del zorro” pertenece al terreno del folclore, las leyendas y el entretenimiento en redes. Así que, si decides probar el reto, quizá lo más interesante no sea descubrir un portal al mundo sobrenatural, sino comprobar cómo cambia nuestra percepción cuando reducimos drásticamente el campo de visión.