En la Sphere hay cuartos de tranquilidad o “Sensory Rooms” para mejorar la experiencia de los visitantes y más en aquellos que experimenten sobrestimulación sensorial

Sphere trabaja con KultureCity, organización especializada en accesibilidad sensorial, para ofrecer recursos destinados a visitantes que puedan necesitar apoyo para manejar determinados estímulos. Foto: Especial.

La recomendación general es revisar los servicios disponibles para el evento específico y solicitar apoyo con anticipación cuando sea necesario.

ESTADOS UNIDOS.- Asistir a un evento en Sphere puede implicar mucho más que observar una pantalla. Dependiendo del espectáculo, la experiencia puede incluir vibraciones en los asientos, movimiento, luces intermitentes, iluminación intensa, efectos visuales, sonidos fuertes, objetos que caen o vuelan, proyectiles, pirotecnia y efectos ambientales como niebla, viento, burbujas o aromas.

Sphere advierte en su página oficial de accesibilidad que estos elementos pueden agravar algunas condiciones médicas o físicas y recomienda consultar con un médico ante cualquier inquietud, especialmente durante el embarazo.

El recinto también cuenta con alternativas para quienes necesitan reducir determinados estímulos. Entre ellas están los asientos sin contacto háptico, dos salas sensoriales y bolsas de apoyo disponibles sin costo mediante su colaboración con KultureCity.

Las salas están ubicadas en los niveles 2 y 6 y funcionan durante los eventos públicos, aunque están sujetas a disponibilidad, Sphere – Accessibility Services.

¿Qué efectos puede tener un evento inmersivo en Sphere?

La tecnología utilizada en Sphere busca que el público no solo vea y escuche el contenido, sino que también pueda percibir algunos elementos físicamente.

La propia empresa señala que, según el evento, pueden utilizarse:

Vibraciones o retroalimentación háptica en los asientos.

Sensaciones de movimiento.

Luces intermitentes.

Iluminación intensa.

Efectos visuales.

Sonidos fuertes.

Objetos que caen o vuelan.

Proyectiles.

Pirotecnia.

Niebla y bruma.

Burbujas.

Viento.

Aromas.

Sphere advierte que estos estímulos pueden agravar determinadas afecciones médicas o provocar molestias o síntomas físicos en algunas personas.

Por eso, la recomendación no se limita a quienes tengan una discapacidad: cualquier visitante que tenga antecedentes de incomodidad o síntomas al exponerse a este tipo de estímulos debe tomarlo en cuenta antes de acudir.

¿Qué recomienda Sphere a las personas embarazadas?

La indicación oficial es consultar con un médico antes de acudir a una experiencia inmersiva si existe alguna preocupación relacionada con los efectos del espectáculo o si la persona está embarazada.

Esto no significa que el embarazo impida automáticamente asistir a Sphere. La recomendación es preventiva y está relacionada con las características particulares de cada experiencia.

Además, Sphere pide consultar la página específica del evento antes de asistir, ya que los efectos utilizados pueden cambiar de una producción a otra.

¿Hay asientos que no tengan vibraciones?

Sí. Sphere confirma que dispone de asientos sin efectos hápticos, es decir, opciones que no incorporan la retroalimentación física de los asientos.

Esta alternativa puede ser relevante para quienes prefieren evitar las vibraciones o las sensaciones físicas asociadas con la experiencia inmersiva.

Si este punto es importante para su visita, lo recomendable es revisar las opciones disponibles para el evento específico y consultar directamente con los servicios de accesibilidad de Sphere antes de acudir.

¿Qué son las bolsas sensoriales de Sphere?

Sphere trabaja con KultureCity, organización especializada en accesibilidad sensorial, para ofrecer recursos destinados a visitantes que puedan necesitar apoyo para manejar determinados estímulos.

Las bolsas sensoriales incluyen:

Una credencial especial KCVIP.

Juguetes o herramientas antiestrés.

Audífonos con cancelación de ruido.

Otros recursos de apoyo sensorial.

Sphere indica que estas bolsas pueden obtenerse sin costo en sus oficinas de atención al visitante de los niveles 2 y 6. Para recibirlas, el visitante debe dejar una identificación en la oficina mientras utiliza el recurso.

La disponibilidad de estos apoyos forma parte de las medidas de accesibilidad del recinto. En documentos corporativos de Sphere también se confirma que las bolsas sensoriales forman parte de los servicios disponibles en el lugar.

¿Dónde están las salas sensoriales?

Sphere cuenta con dos salas sensoriales, ubicadas en los niveles 2 y 6.

El recinto señala que permanecen abiertas durante los eventos públicos, aunque su uso está sujeto a disponibilidad. Para solicitar ayuda, los visitantes pueden acudir con el representante de atención al cliente más cercano.

Estas salas fueron incorporadas al diseño del recinto en colaboración con KultureCity. Sphere ha informado que están diseñadas para ser accesibles, incluidos los usuarios de silla de ruedas, y para atender a personas de distintas edades y capacidades.

¿Qué puede hacer un visitante antes de acudir?

Si usted o la persona que lo acompaña puede sentirse incómoda ante estímulos intensos, conviene revisar las condiciones del evento antes de comprar o utilizar el boleto.

Sphere recomienda consultar la información correspondiente a cada espectáculo. Además, puede considerar estas opciones:

Revisar qué efectos especiales contempla el evento.

Consultar si hay asientos sin efectos hápticos.

Identificar previamente las oficinas de atención al visitante de los niveles 2 y 6.

Preguntar por la disponibilidad de las salas sensoriales.

Solicitar una bolsa sensorial si puede ser útil.

Consultar con un médico si existe alguna condición física que pueda verse afectada por los estímulos.

Si está embarazada y tiene alguna inquietud, consultar previamente con su médico.

La disponibilidad de determinados servicios puede depender del evento, por lo que es conveniente verificar la información directamente con Sphere antes de acudir.

Sphere ofrece otras opciones de accesibilidad

Las medidas de accesibilidad del recinto no se limitan al apoyo sensorial. Sphere también reporta servicios como asientos accesibles, dispositivos de asistencia auditiva, subtítulos y servicios de interpretación en lengua de señas para determinadas experiencias.

Por ejemplo, Sphere informa que los dispositivos de asistencia auditiva se ofrecen sin costo para visitantes sordos o con dificultades auditivas. Estos pueden solicitarse en las oficinas de atención al visitante de los niveles 2 y 6.

La recomendación general es revisar los servicios disponibles para el evento específico y solicitar apoyo con anticipación cuando sea necesario.

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Una experiencia inmersiva no es igual para todos los eventos

Sphere fue diseñado como un espacio de entretenimiento multisensorial. La compañía explica que su tecnología puede incorporar elementos como vibraciones, viento, aromas y cambios de temperatura para complementar las experiencias.

Por esa razón, la experiencia que tendrá un visitante puede depender del espectáculo al que asista. No todos los eventos tienen necesariamente los mismos efectos ni la misma combinación de estímulos.

Antes de acudir, revisar la información del evento y conocer las alternativas de accesibilidad permite tomar una decisión con mayor información y preparar la visita de acuerdo con las necesidades de cada persona.

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