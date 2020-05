Saludos que puedes utilizar en época de coronavirus

Para prevenir la propagación del coronavirus, las personas han tenido que cambiar el apretón de manos, el abrazo o el beso en el cachete, siendo estas maneras con las que interactuamos con nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, optando por otros tipos de saludos, pero si bien existen en otros países saludos que no necesariamente ocupan contacto físico y así cuidarnos y cuidar a los demás de algún contagio., publica el universal.

India

El saludo conocido como "Namasté" significa que "te reverencio" y la postura que se adopta es entendida como "lo divino de mi ser se inclina ante lo divino de tu ser", esto se hace juntando las palmas y llevándolas al altura del pecho, con los dedos hacia arriba y los pulgares cerca del corazón, después inclinar ligeramente la cabeza hacia la otra persona.

Tailandia

El "wai" es un saludo típico en Tailandia, la dinamica es similar al del "Namasté", la altura de las manos varia dependiendo a quien se saluda, si se trata de un familiar o amigo se llevan hacia la nariz, en el caso de que sea una autoridad o un adulto mayor se ponen las manos a nivel del rosto y los pulgares apuntan hacia la frente. Solo si es conocido se mantiene a la altura del pecho.

Japón

La reverencia, que comenzó como una práctica exclusiva de la nobleza hace más de mil años, hoy es el saludo no verbal más común de Japón.La reverencia actual no es exactamente igual a la que se usaba en el pasado, la reverencia moderna, la gente use este lenguaje corporal para saludarse, el cual es inclinar el dorso y la cabeza hacia abajo, manteniendo los brazos rectos al lado del cuerpo y los pies firmes.

Zambia

En este país africano existen tres tipos de saludos, uno es exclusivo de los adultos mayores es poniendo la mano en el pecho y la otra en el estomago mientras haces una reverencia, existe uno exclusivamente para los suegros de cunclillas frente a ellos aplaudes y con el tercer saludo es para la gente en general aplaudiendo al mismo tiempo que dices “mulibwanji” (que significa “hola” y se usa en cualquier momento del día) o “mwakabwanji” (“buenos días”).

Jordania

Los jordanos se colocan la mano derecha o ambas al lado izquierdo del pecho, donde está el corazón mientras dicen "as-salamu alaikum" (que la paz este contigo), según el islam el corazón es un órgano sagrado porque allí se halla el alma y la vida espiritual de cada individuo.