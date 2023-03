ª: ¿Cómo poner la a chiquita sin copiar y pegar?

CIUDAD DE MÉXICO.- La "ª" o a chiquita es cada vez más habitual en las conversaciones por eso te explicaremos cómo puedes escribirla sin tener que copiar y pegar.

¿Cómo escribir la a chiquita en celular?

Para escribir ª la a chiquita en un dispositivo iOS, debes mantener presionada la tecla "a" en el teclado hasta que aparezcan las opciones de caracteres alternativos. Luego, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para seleccionar el símbolo de "ª" y soltar la tecla "a" para insertarlo en tu texto.

En un dispositivo Android, también debes mantener presionada la tecla "a" en el teclado para ver las opciones de caracteres alternativos. Luego, debes seleccionar el símbolo de "ª" entre las opciones y soltar la tecla "a" para insertarlo en tu texto. El proceso puede variar ligeramente dependiendo de la versión y el tipo de teclado en tu dispositivo Android.

¿Cómo escribir la a chiquita en una computadora o laptop?

Para escribir el símbolo de "ª" en una computadora con Windows, puedes utilizar la combinación de teclas "Alt + 0170" en el teclado numérico. Si no tienes un teclado numérico, también puedes copiar y pegar el símbolo desde una fuente externa.

O bien si se usa un teclado númerico Alt + 6 y 4. Si en tu teclado aparece el @ en el número 2 entonces utiliza: Alt Gr + 2.

Si tienes una macOs utiliza: Alt / Options Derecho + Número 2.

En una laptop con teclado numérico, presiona las teclas Ctrl + Alt + 2 o Alt + 64.

¿Qué significa la ª chiquita?

Originalmente todas las letras del abecedario pueden ser utilizadas como exponencial dentro del campo de las matemáticas, sin embargo particularmente "ª" fue adoptada entre los jóvenes como una expresión que se ha popularizado en Internet.

La "ª" o chiquita puedes ser usada pasar por, generalmente cuando no existe una mejor respuesta, ya sea porque "no quieres dejar en visto", la situación te sorprendió o se trata de un mensaje o información que no esperabas recibir.