ª: Explica Capi Pérez qué es la "a chiquita" en tv nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- "ª", ha sido la reacción de varios jóvenes en Internet luego de ver la manera en la que el Carlos Alberto "Capi" Pérez explicó qué es la "a diminuta" y cómo se utiliza en televisión nacional.

Dentro del programa "Venga la Alegría" en una sección llamada "el glosario chavorruco: para entender a tus sobrinos", el conductor de TV Azteca mostró una serie de diapositivas para hablar de la ª, conocida como "a chiquita", "a exponencial" o en este caso "a diminuta".

En la presentación señalan que "se usa para responder algo que no te importó, como me valió".



Sin embargo "ª" es utilizado en muchos contextos más, generalmente cuando no existe una mejor respuesta, ya sea porque "no quieres dejar en visto", la situación te sorprendió o se trata de un mensaje o información que no esperabas recibir.

"ª" como una expresión

Originalmente todas las letras del abecedario pueden ser utilizadas como exponencial dentro del campo de las matemáticas, sin embargo particularmente "ª" fue adoptada entre los jóvenes como una expresión que se ha popularizado en Internet.

Aunque el origen de esto se desconoce, han surgido una especie de historietas en cuyas imágenes se ven a personajes que suelen utilizar la expresión "ª", como es el caso de Memes Chisyosos, creador de contenido en Facebook y YouTube.

Finalmente "ª" podrá ser la expresión que deje esta nota a quienes lleguen a leerla.