Reporta Marcelo sin restricciones

Sin restricciones por parte de Reales de Kansas City es como arribó a Naranjeros de Hermosillo el relevista Marcelo Martínez, quien ya se encuentra con el equipo aunque aún sin ser activado.

Aunque este año no fue tan efectivo en la loma como en 2018, Martínez estuvo activo en clase A y clase A Avanzada, donde fue sólido relevista.

No me comentaron algo de restricciones, me dijeron que podría lanzar lo que queda de diciembre y enero, nada más me preguntaron cuál sería el rol que tendría en el equipo, pero todavía seguimos averiguando cuál será mi rol”, comentó.