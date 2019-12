Opinión reservada de Vinicio

GUADALAJARA, Jalisco.- Para dar una opinión, a Vinicio Castilla le gustaría tener a la mano todos los detalles del proyecto que traen en mente el Presidente Andrés Manuel López Obrador de unificar la LMB y LMP.



Una de las primeras dudas que le surgieron al mexicano con más cuadrangulares en las Grandes Ligas (320) es la posible logística de ese posible nuevo circuito y cómo le haría para surtir a las franquicias.



“Esto (dos Ligas) ha venido así desde hace mucho tiempo, no se si convenga o no. La verdad, no sé todos los detalles de este proyecto, tengo que ver bien cómo está esto para dar una opinión”, dijo Castilla, mánager de los Naranjeros de Hermosillo.



“Por muchos años se ha venido haciendo esto de pelota de invierno y de verano, no sé cuál sería la logística de una sola Liga, por cuánto sería, no estoy informado. Si serían 26 equipos faltarían muchos peloteros porque juegan aquí y allá”.



Vinicio vive su primera campaña como mánager y lo hace en la LMP con los Naranjeros, la franquicia más ganadora del beisbol de invierno en el País con 16.



“Hay muchas plazas que les encanta tener pelota invernal, Hermosillo, Culiacán, Jalisco que ya fue parte de la pelota de verano también, pero no sé cómo la quieran hacer, si quitar equipos o meter equipos de invierno (a LMB)”, comentó.