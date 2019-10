Julián León encuentra punto de madurez

La vida lo golpeó unos días antes del arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con el fallecimiento de su padre, pero al receptor de Naranjeros de Hermosillo, Julián León, nada le impidió iniciar la campaña a tope con el equipo.



Desde que inició el torneo, León ha sido el receptor que más titularidades ha tenido bajo el mando de Vinicio Castilla. El hermosillense ha respondido en defensa y ofensiva, siendo la motivación gran parte de su éxito.



“Estoy motivado no nada más por eso (situación familiar), también por la temporada que tenemos, obviamente lo personal es algo que también es emotivo y se le pone un extra de ganas por eso, pero más que nada por ayudar al equipo e ir poco a poco por el campeonato”, destacó.



Después de varios años en los que no fue titular en la posición y que incluso llegó a estar fuera de róster de activos, el miembro de sucursales de Angelinos de Los Ángeles manifestó que siente que está llegando a su madurez como pelotero.



“Yo creo que sí estoy en mi etapa más madura porque este año estuve en un nivel fuerte en Estados Unidos y creo que eso me sirvió, estar en entrenamiento de Grandes Ligas también fue como un ‘boom’ para mí, y el convivir con pitchers de mucha experiencia y bateadores de gran nivel”, indicó.



Aunque reconoció que al principio estaba un poco ansioso en la caja de bateo, con el cuadrangular que conectó en la serie anterior contra Yaquis de Ciudad Obregón se fue la presión y se ha sentido mucho más cómodo en el plato.