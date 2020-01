Echan porras en el puerto

Mazatlán, Sinaloa.- Los casi 900 kilómetros entre Hermosillo y Mazatlán no fueron impedimento para que la pareja compuesta por Jorge Salcedo y Almendra Meza hicieran el viaje y apoyaran a Naranjeros en el Teodoro Mariscal.



Las ganas de acudir de vacaciones al puerto sinaloense se fusionó con los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico y no dudaron en hacer maletas.



“Surgió, queríamos tomar unas vacaciones y tocó que queríamos venir a Mazatlán y en ese momento fueron los juegos y aquí estamos”, indicó la pareja, que además cuentan con un negocio en el Estadio Sonora.



Esta no es la primera ocasión que, en sus 10 años de afición por el equipo hermosillense, los siguen a una plaza de la Liga Mexicana del Pacífico, pues anteriormente ya han estado en la casa de Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán.



Para ellos, el hecho de conocer otros estadios es algo que disfrutan mucho, así como todo lo que rodea al juego como las distintas aficiones.



Con poco más de una década de aficionados al llamado Rey de los Deportes, Almendra y Jorge aprecian cada uno de los aspectos del juego, tanto dentro como fuera del terreno de juego.