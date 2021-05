Metro de la CDMX: 10 impactantes fotos que muestran la magnitud del accidente

CIUDAD DE MÉXICO.-Un terrible accidente ocurrió este 3 de mayo en el Metro de la Ciudad de México que ha dejado una gran cantidad de muertos.

Las autoridades ya prometieron dar con los responsables de la caída la víspera de una parte del tren de la línea más nueva de la red del Metro de la capital.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo la mañana del martes que el desplome del tren entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12 del Metro, en el sureste de la ciudad, se debió a la caída de uno de las enormes trabes que sostienen el tren elevado.

Te compartimos las 10 fotos más impactantes del terrible accidente:

En esta imagen se aprecia cómo bomberos y operarios del área de emergencias trabajan para retirar uno de los vagones que colapsaron. La identificación de los al menos 24 muertos en el derrumbe de un tramo de la Línea 12 del metro de Ciudad de México avanza lentamente este martes tras una tragedia sobrevolada por el fantasma de la corrupción y el mal mantenimiento del transporte público.

En esta vista aérea realizada con un drone que muestra el colapso de los vagones del metro.

Al menos 24 personas murieron y otras 70 resultaron heridas al desplomarse el puente de la vía elevada de la línea 12 del Metro de Ciudad de México entre la estación Olivos y Tezonco sobre el que circulaba un tren con varios vagones.

La construcción de la línea 12 del metro, en la que participaron la francesa Alstom y las mexicanas ICA y una unidad de Grupo Carso, de la familia del millonario mexicano Carlos Slim, estuvo marcada por denuncias de irregularidades antes y después de que se inauguró el 30 de octubre de 2012.

La inauguración de la línea dorada tuvo lugar en octubre de 2012 con fuertes críticas sobre el sustancial aumento del costo final de la obra.

En 2013 comenzaron a salir a la luz fallas en la obra y finalmente en marzo 2014 se suspendió el servicio de 11 de las 20 estaciones tras detectar problemas como desniveles, alta vibración o desgaste de las vías.

El servicio no se recuperó por completo hasta finales de 2015, pero tras el sismo de 2017 los vecinos denunciaron grietas en algún tramo de la vía elevada.



"Ebrard como pudo entregó (la obra) y desapareció", dijo Lourdes Bolaño, recordando que el exjefe de Gobierno de la capital mexicana se fue en 2015 Francia tras el arresto de presuntos involucrados en las irregularidades de la obra de la línea 12, aunque jamás fue investigado.

AVANCES EN LA ZONA



Durante la mañana del martes, operarios de diversos cuerpos de atención y protección civil extrajeron la mitad del vagón que corría riesgo de caerse y, según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum, los cuatro cuerpos que estaban todavía dentro del convoy ya fueron extraídos.



"Llegamos ayer antes de las 11:00 de la noche y alcanzamos a poder meter las manos, nos organizarnos y posteriormente cuando llegaron las máquinas tuvimos que replegarnos", dijo a Efe Víctor Ascencio, de los Topos Adrenalina México, un grupo de actuación ante estructuras colapsadas.

La Fiscalía capitalina informó que los cuerpos de los fallecidos se están trasladando a las oficinas territoriales del Ministerio Público en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad, para la identificación de los familiares.

María Concepción, de 62 años y quien vive a pocas calles del lugar del siniestro, dijo a Reuters que escuchó un sonido como de "trueno" en el momento del suceso y denunció que antes de la inauguración de la Línea 12 ya hubo advertencias sobre la falta de idoneidad del suelo para la construcción del paso elevado.

"Nunca tuvimos mucha fe en este metro (...) ahora menos me subo", señaló, al revelar que siente "mucha tristeza y mucha impotencia". "Yo creo que nomás en México pasa esto", lamentó.

En el hospital Tlahuac, uno de los nosocomios a los que fueron llevados los heridos, Angelica Cruz, de 31 años, dijo a Reuters que no encuentra a su esposo, Santos Reyes, de la misma edad que ella y quien aparentemente viajaba en el tren.

Regresaba del trabajo pero ya desde las 10:25 perdí comunicación con él, que fue más o menos el lapso del accidente, y desde ahí no tengo noticias de él y no lo he localizado", lamentó.