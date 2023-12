"¿Y el novio?": Cómo responder a las 3 preguntas más incómodas durante una reunión familiar

Hermosillo, Sonora.- Están por llegar las festividades de Diciembre, y con ello las reuniones familiares, mismas que en ocasiones pueden tornarse incómodas debido a comentarios realizados por los mismos familiares.

Sin embargo, la Dra. Roseann Capanna-Hodge, psicóloga de Connecticut dice que en lugar de enojarse, enfurecerse en silencio o arremeter contra alguien, recomienda establecer límites.

Por su parte, Kami Orange, un coach de límites en Utah, enfatiza que establecer límites no es iniciar una pelea, sino comunicar necesidades y acuerdos. Aunque puede ser difícil, Orange destaca la importancia de responder en lugar de reaccionar para proteger los sentimientos propios, ofreciendo ideas para abordar estos momentos.

Identifica tus necesidades personales y anticipando posibles comentarios desencadenantes. FOTO: PEXELS/Andrea Piacquadio

¿Cómo responder adecuadamente?

La terapeuta Jennifer Rollin, de The Eating Disorder Center en Maryland, sugiere hacer un plan antes de las reuniones e identificar las propias necesidades y anticipar posibles comentarios desencadenantes de amigos o familiares. Sugiere decidir de antemano qué comentarios podrían ser problemáticos y cómo se podría resolver.

"¿Engordaste?" o “¿Deberías comer más?”

Rollin señala que los comentarios en relación al peso podrían desencadenar incomodidad o alún problema durante una reunión familiar.

"Es importante reformularlo para uno mismo y reconocer que los comentarios que la gente hace sobre la comida y el peso dicen mucho más de la persona que hace el comentario que de uno mismo", afirma. "A menudo las personas que ellas mismas están centradas en sus propios cuerpos y patrones alimentarios son las más propensas a hacer comentarios sobre los demás".

No te sientas obligado a responder preguntas que te hacen sentir incómodo. FOTO:_Askar Abayev/PEXELS

Respuesta directa: "Entiendo que estés entusiasmado con tu dieta, pero yo estoy trabajando para sanar mi relación con la comida, así que prefiero que no hablemos de ello", dice Rollin.

Respuesta bromista: "Estoy agradecida de que mi cuerpo haga tanto por mí cada día" o "No sé. No me centro en mi peso".

"¿Por qué sigues soltera?"

Orange aconseja abordar los comentarios sobre la vida amorosa con paciencia. Sugiere redirigir la conversación en la primera instancia hacia temas de interés mutuo.

Si existe una segunda ocasión responder de manera indirecta y amable para evitar continuar la charla no deseada, con algo como: "cuando lo suceda, te lo haré saber" para indicar de forma indirecta y amable que no quieres continuar la conversación, explica Orange.

Si una pregunta cruza tus límites personales, no dudes en establecerlos de manera educada. FOTO:Katerina Holmes/PEXELS

Además, aconseja que si estás hablando con alguien a solas (no lo intentes delante de un grupo), puedes intentar frenar futuras conversaciones sobre el tema abordándolo directamente.

“¿Cuándo te vas a casar o a tener hijos?”

Los comentarios sobre matrimonio o la expansión de la familia pueden generar presión, pero probablemente provengan de un lugar de amor y entusiasmo. Sugiere iniciar redirigiendo la situación con un comentario positivo como: "Me encanta lo mucho que quieres que todo el mundo esté tan felizmente emparejado como tú. Recuérdame, ¿cómo conociste al tío Gary?", dijo.

Sin embargo, cuando se trata sobre la familia, las preguntas pueden hacer sentir mal a una persona con problemas de infertilidad.

Si estás intentando concebir, empieza por hablar con tu pareja sobre lo abierta que quieres ser y con quién, dice Rachel Gurevich, enfermera y escritora especializada en fertilidad.

Por lo que se sugiere que cuando una pregunta como estas te incomode puedes interrumpir la conversación con una frase directa como:

"En realidad, no quiero hablar de eso" o con algo de humor como "Bueno, estoy segura de que no quieres saber nada de algo tan personal", explica.

O, si confías en quienes te preguntan, puedes abrirte y pedir el apoyo que necesitas, dijo Gurevich.