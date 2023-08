Ventajas y desventajas de orinar en la ducha

Hermosillo, Sonora. - El dilema entre orinar en la ducha para ahorrar agua y recursos, versus el método tradicional de usar el inodoro, plantea una interesante cuestión. Según un estudio de PSCI Princeton, cerca del 27% del agua consumida por los estadounidenses se va por el inodoro.

Orinar bajo la ducha podría ahorrar esa valiosa agua, especialmente en áreas con sequías o restricciones hídricas, una problemática compartida en países desarrollados. Además, la producción de papel higiénico está vinculada a la tala de 27,000 árboles anualmente, contribuyendo a la deforestación y al cambio climático.

Sin embargo, el debate no solo se trata de recursos. Hay consideraciones higiénicas a tener en cuenta. El uso del inodoro evita la posibilidad de salpicar el entorno, algo que puede ocurrir en la ducha. El Dr. Evan Goldstein advierte que orinar en la ducha podría no ser la opción más higiénica, ya que el agua podría no eliminar todos los residuos de manera eficiente.

Por otro lado, el doctor Niket Sonpal recomienda lavar cuidadosamente la zona después de orinar en la ducha para mantener la higiene.

Un método de ahorro

Además del aspecto higiénico, el ahorro financiero es un factor a considerar. Orinar en la ducha puede traducirse en un ahorro constante en facturas de agua y papel higiénico, así como en la reducción de la necesidad de ciertos productos de limpieza.

Te puede interesar: ¿Qué le pasa a tu cuerpo si consumes vitamina D en exceso?

En resumen, orinar en la ducha plantea ventajas significativas en términos de ahorro de agua y recursos, especialmente en áreas afectadas por la sequía. Sin embargo, los aspectos de higiene y comodidad también juegan un papel importante en esta discusión.

En última instancia, la elección depende de equilibrar los beneficios ambientales y económicos con las preferencias individuales y las prácticas de higiene personal.