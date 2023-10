Un caso extraño de una mujer que se reía toda la noche durante cuatro años

Una mujer de 32 años de Nueva York que ha estado riendo mientras duerme todas las noches durante cuatro años, lo que para su pareja era una conducta preocupante y espeluznante.

La risa nocturna de la mujer llevó a los médicos del Centro Integral de Epilepsia-Centro del Sueño Langone de la Universidad de Nueva York a evaluarla por un posible trastorno convulsivo.

De acuerdo con el estudio, la mujer no tenía problemas de salud importantes que los médicos consideraron que pudieran estar relacionados. Si bien le habían diagnosticado Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el pasado, no tenía antecedentes de convulsiones ni trastornos del sueño.

Descifrando el enigma de la risa en la noche. FOTO:Polina Kovaleva/UNSPLASH

El enigma de una mujer que ríe durante el sueño

En este caso, la mujer experimentaba ataques repetidos de risa durante la etapa no REM del sueño o durante la transición entre el sueño y la vigilia, lo cual es inusual y no se ha documentado en la literatura científica.

Durante su risa, su cuerpo no se movió en absoluto y no recordaba los acontecimientos cuando despertó. Se reía con los ojos abiertos o cerrados y, por lo demás, su sueño transcurría "sin incidentes" y sin anomalías respiratorias.

Aunque no estaban seguros de si la mujer tenía un trastorno del sueño o un trastorno neurológico, como un ataque gelástico, concluyeron que, en la mayoría de los casos, reír durante el sueño es inofensivo y no requiere tratamiento, a menos que cause perturbaciones significativas en el sueño o problemas adicionales.

El estudio de la mujer fue publicado en la revista Sleep Medicine y los investigadores escribieron que "provocó una discusión sobre... distinguir la parasomnia de las convulsiones".

La parasomnia es un tipo de trastorno del sueño que involucra eventos o experiencias físicas inusuales y no deseadas que interrumpen el sueño de una persona.