¿Tienes la piel agrietada o extra seca? Así puedes restaurarla

Ciudad de México.- Aún nos restan dos meses de frío invernal y es normal que nuestra piel lo recienta y que se agriete, debido a que se encuentra muy seca. Algunos síntomas de son el picor, grietas, color pálido, sensación de tirantez, entre otros que generan demasiada incomodidad.

Sabemos que durante la temporada de frío la piel no recibe el oxígeno y nutrientes necesarios por lo que es de vital importancia que se los proporcionemos a través de productos con ingredientes naturales como la vitamina E, karité, bisabolol y otros que estén presentes en líneas para piel sensible, como la de Sopharma pH5. La gran ventaja de estos productos es que, aunque no se tenga de sensibilidad funcionan para prevenirla y decirle adiós a las “cuarteaduras” por el frío.

Aunque en época de frío nos cubramos mucho más, la piel siempre se expone y puede lastimarse, ¿qué es lo primero que ataca un clima de bajas temperaturas?

Boca. Sí esa boquita con la que das los mejores besos, durante el invierno tiende a “partirse” y eso hace que esta piel se lastime muchísimo. Te recomendamos poner un poco de la crema humectante “efecto mate” de Sopharma pH5 para protegerlos, humectarlos e hidratarlos, una vez que se haya absorbido, te recomendamos aplicar un bálsamo con protector solar que ayudará a sanar.



Contorno de ojos. Además de tu crema facial en tu rutina de cuidado, no debe faltar un producto específico para esta zona ya que es muy delgada y sensible. Recuerda que su aplicación es dando pequeños toques sin presionar.

En temporada invernal es muy común que estas zonas se irriten, por lo que hay que prestarles atención y aplicar nuestros productos en círculos para que absorban de mejor manera.. A veces esta zona la olvidamos por completo; sin embargo, son en donde se nota mucho las grietas o sequedad de la piel. Con el uso extremo del gel antibacterial como medida preventiva, las hemos sensibilizado, una crema con D-Pantenol, vitamina E y bisabolol, es un excelente aliado.

En estos dos meses que nos quedan de bajas temperaturas, procuremos nuestra piel con productos que nos ofrezcan humectación, hidratación de la cabeza hasta los pies y cuidado. ¡Qué el frío no impida lucir una piel radiante!*Fuente: Sopharma pH5