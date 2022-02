Teoría de Internte asegura que la Reina Isabel ya murió

REINO UNIDO.- Apenas el pasado 20 de febrero, el Palacio de Buckingham informó que la Reina Isabel II dio positivo a Covid-19. A pesar de que se ha explicado que se encuentra estable y presenta síntomas leves, similares a los del resfriado, ha alarmado a los habitantes del Reino Unido que la monarca cancelara incluso sus compromisos virtuales.

Aunque no hay ninguna razón para creer que la reina se encuentra grave, ha surgido en Internet una teoría sobre la situación, en la cual sugieren que la monarca ya no se está entre los vivos y que no se ha anunciado su fallecimiento. A inicios de esta semana, varios usuarios de Twitter aseguraron que la reina murió hace unos días, o incluso meses, y que el Palacio lo ha mantenido en secreto.

Según los conspiranoicos, la razón para guardar un secreto como este es que se celebre a Isabel II como la monarca más longeva. En abril es su Jubileo de Platino, es decir, cumple 70 años en el trono por lo que el equipo del Palacio esperaría a que pase la fecha del festejo para anunciar su fallecimiento.

En Internet, incluso, se asegura que su pasado mensaje de Navidad era completamente falso y que supuestamente se había grabado meses antes. Además, señalaron que fue sospechoso que la familia real no se reuniera para celebrar Navidad, como han hecho siempre, pues ni siquiera los duques de Cambridge la visitaron.

Sin duda el argumento más fuerte de la teoría es que desde hace tres meses cancela compromisos importantes. La teoría cobró más fuerza esta semana, luego de que Hollywood Unlocked asegurara que la reina había muerto por coronavirus; sin embargo, dado que la noticia nunca se confirmó rápidamente fue tomada como falsa.

En Twitter todavía hay quienes creen en la teoría, aunque la mayoría de los usuarios se han burlado del rumor. Aunque la monarca no haya hecho apariciones públicas desde hace tiempo, es fácil suponer su fallecimiento causaría un revuelo de grandes dimensiones y marcaría el fin de una era en el Reino Unido, algo que seguramente es muy difícil de mantener en secreto.

Operación Puente de Londres

Los rumores sobre el fallecimiento de la reina, han hecho que los medios especializados en la monarquía hablen de nuevo de la operación Puente de Londres, el cual es un plan estipulado con instrucciones específicas para anunciar la muerte de la monarca.

Cuando esto ocurra, el staff del Palacio comunicará internamente el suceso con la clave: “El Puente de Londres ha caído”. El encargado de llevar a cabo este plan será quien se encuentre como primer ministro, en este caso, Boris Johnson. Luego de que el primer ministro de Inglaterra le comunique a las instancias gubernamentales necesarias la muerte de la reina, la BBC será el primer medio en comunicar la noticia de manera oficial.