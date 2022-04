Sotheby's realizará su primera subasta de arte nativo digital

Nueva York, Nueva York.- Una subasta de arte generativo, que recoge obras creadas digitalmente durante los últimos cincuenta años, será presentada por primera vez en la galería Sotheby's de Nueva York.

La subasta, que se realizará la próxima semana, incluye obras que van desde los pioneros que comenzaron a hacer arte por computación en los años sesenta del pasado siglo.

Te puede interesar: Niña de 13 años se vuelve multimillonaria luego de vender su arte en NFT durante 1 año

"Nativo digital 1.3: arte generativo" es el título de esta subasta que estará abierta, digitalmente, por supuesto, entre el 18 y el 25 de abril, con una exposición de las obras, algunas de ellas físicas y otras virtuales, en la galería neoyorquina entre el 19 y el 24.

Obras de artistas reconocidos

La puja incluirá obras de los artistas más reconocidos de este medio, una buena parte de ellos mujeres, como Vera Molnar, considerada una de las pioneras, y otros precursores como Chuck Csuri, Roman Verostko, hasta creadores más contemporáneos como Dmitri Cherniak, Anna Rider, Sofia Crespo o Iskra Velitchkova.

Te puede interesar: Criptoverso: La burbuja de los NFT parece estar encogiéndose

Los precios de salida publicados por Sotheby's oscilan en general entre 15 mil y 20 mil dólares por pieza, aunque algunas, como "Beyond Recognition", de IX Shells, salen con una horquilla de 200 mil a 300 mil dólares, o incluso más.

Destaca por su horquilla entre 1 y 1.5 millones "The difference between the subtleties and the subtle ties", de Dmitri Cherniak, que se venderá en versión física y NFT.

Te puede interesar: Monos aburridos y blockchain: Por qué los NFT nos permiten entrever el futuro del futbol

Movimiento NFT

Esta subasta y exposición simultánea pretende explicar cómo el movimiento actual del arte NFT ("non-fungible token") bebe de un movimiento nacido hace más de medio siglo, cuando los artistas más rompedores comenzaron a usar las computadoras para presentar sus propuestas.

La subasta tiene como curadores a Anne and Michael Spalter, Sofía García e Itzel Yard.