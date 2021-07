Sobrina de Princesa Diana, Lady Kitty Spencer, se casa con el multimillonario Michael Lewis

ROMA, ITALIA.- La sobrina de 30 años de la princesa Diana, Lady Kitty Spencer, se ha casado con el multimillonario Michael Lewis, de 62 años.

La pareja intercambió votos en la Villa Aldobrandini en Roma el sábado, con la novia con un vestido de Dolce & Gabbana (un diseñador para el que ha modelado para desde 2017), informó el diario británico The Sun.

La creación de encaje de manga larga hizo comparaciones con el icónico, aunque más modesto, vestido de novia de 2011 de Kate Middleton diseñado por Sarah Burton de Alexander McQueen.

Lady Kitty es la hija del hermano menor de Diana, Charles, Earl Spencer, y tiene primos hermanos con el príncipe William y el príncipe Harry.

Pero no parecía que William y Harry asistieran a las nupcias, según la revista ¡HOLA!, aunque amigos famosos como Pixie Lott y Sabrina Dhowre Elba (que está casada con Idris Elba) estaban allí para celebrar a su amigo.



Formalizaron su compromiso

La noticia del compromiso de Lady Kitty con Lewis, un magnate de la moda sudafricano , se conoció en enero de 2020, solo seis meses después de su primera aparición pública como pareja en los Hamptons.

Sin embargo, Lady Kitty se ha negado a hablar sobre su vida personal. En una entrevista de mayo con Town and Country UK , la modelo dijo que sus relaciones románticas no tienen nada que "ver con nadie más".

"No debería hacer una diferencia en el día de nadie", dijo. “A quién amo o no amo, o estoy enamorado o no estoy enamorado, o tengo una cita, no sé por qué eso debería ser lo que alguien lee sobre sus copos de maíz. Mientras lo mantenga sagrado, puede seguir siéndolo. Tan pronto como no lo haga, no creo que puedas recuperarlo ".