Harry vuela directo a LA después de develación de monumento a Lady Di

REINO UNIDO- Hace una semana el Príncipe Harry llegó a Londres para cumplir con los cinco días mínimos de cuarentena tras su llegada de América. Debido a esto fueron escasas sus apariciones en público.

Pudimos ver su participación virtual para hacer una mención en "Princess Diana Awards" y durante su asistencia a "Well Child Awards", en dos eventos filantrópicos durante estos días.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ayer, 1 de julio, finalmente se reunió con su hermano William para develar la esperada estatua erigida en honor de su fallecida madre, Lady Di, de quien hubiera sido su cumpleaños 60.

Había mucha especulación en torno al reencuentro de los hermanos y todo indicaba que, tras la ceremonia, iban a tener una reunión privada, lo que daría oportunidad de "limar asperezas", pero esto no ocurrió.

Harry no esperó más tiempo para viajar de regreso a su hogar.

La relación de hermanos

La relación entre los príncipes no ha sido optima desde 2018 y se dice que ha ido empeorando tras el "Megxit" en 2020 y, por supuesto, después de las declaraciones que los Duques de Sussex dieron en su entrevista con Oprah Winfrey este 2021.

A pesar de que ambos hermanos lucieron sonrientes (más Harry que William) durante el nostálgico momento de la develación de la estatua inspirada en la princesa Diana, todo indica que su convivencia se limitó a cumplir con su papel de hijos y honrar la memoria de su madre.

Ahora se sabe que Harry apenas se quedó unos 10 minutos después de que acabara la ceremonia, tomó una copa de champagne en la terraza del pabellón del Palacio de Kensington, dejó el lugar y se preparó rápidamente para irse al aeropuerto y regresar a Los Ángeles.

Harry y William convivieron como hijos de la homenajeada, pero no como hermanos.

¿Por qué viajó tan pronto?

Su esposa Meghan Markle. Y es que el príncipe Harry no quiso esperar más días para reunirse con ella y sus dos hijos debido a que el tío paterno de Meghan, Michael Markle, murió a los 82 años.

El diario "The Sun" informó que el señor llevaba años batallando con la enfermedad de Parkinson y que recientemente sufrió una caída que habría empeorado su estado. No se ha informado la fecha exacta del fallecimiento.

Presuntamente se cree que Harry no quiere que su esposa pase el duelo en solitario, por lo que ha decidido volar a América lo más pronto posible, para así estar a su lado.

Se dice que Meghan le tenía bastante afecto a Mike Markle. Fue él, un ex diplomático, quien ayudó a la ex actriz a conseguir un internship como periodista junior en la embajada de Estados Unidos en Argentina cuando ella tenía 20 años.

Harryy William no tuvieron oportunidad de platicar en privado.

William y Harry ¿Hablaron antes de su partida?

Todo indica que no. La ceremonia comenzó a las 2 de la tarde (hora Londres) y Harry llegó al Palacio de Kensington a la 1:32 pm, pero fue recibido no por su hermano, sino por James Holt, ex oficial de prensa del Palacio de Kensington y actualmente dirigente de la Fundación Archewell, que pertenece a los duques de Sussex.

Minutos después se reunió con su hermano, pero en presencia de Jamie Lowther-Pinkerton, secretario privado y padrino del príncipe George. Gesto que muchos lo interpretan como estratégico de parte de los hermanos para “aligerar” el momento.

Después de esto, William y Harry fueron directamente al Sunken Garden para saludar a sus tíos, Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes, quienes ya esperaban en el lugar para dar inicio a la develación junto con el resto de invitados, no más de 13 personas.

"The Sun" asegura que mientras caminaban, William le dijo a Harry: “Genial, ¿no es así? Un pequeño lugar increíble”.

De los dos, Harry era quien lucía más “relajado” y sonriente, mientras que William mantenía una imagen más seria, pero amigable hasta cierto punto. Al llegar frente a la estatua cubierta, el heredero al trono simplemente le dijo a su hermano menor: “¿Listo?” y retiraron la manta que cubría la obra y los presentes aplaudieron.

Los Príncipes se limitaron a convivir solo lo necesario.

Un protocolo relajado

No hubo discursos. Solo un mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de los Duques de Cambridge firmado por ambos. De hecho, "Daily Mail" comenta que Harry quiso controlar la cobertura de los medios y debido a esto, el material del momento se transmitió después de que acabó el evento, a las 2:45pm, y ya que el duque de Sussex se estaba yendo del lugar, a las 3:05 pm.

No hubo oportunidad para William y Harry de entablar una conversación, todas las palabras que intercambiaron fueron referentes al momento y nada más. De cualquier forma, parece que ninguno de los dos ha querido tener un acercamiento con el otro más privado. El tiempo dirá si su relación podrá volver a ser tan cercana como en los “viejos tiempos”.