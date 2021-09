"Se debe prohibir fumar en lugares públicos": Doctora Elisabete Weiderpass

FRANCIA.-Elisabete Weiderpass, médica que dirige la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un brazo de la Organización Mundial de la Salud con sede en Lyon (Francia), ha dicho que ella busca que se prohíba fumar hasta en espacios abiertos.

Weiderpass señaló que al diario El país, que "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres que estén leyendo esta entrevista sufrirán un cáncer a lo largo de su vida", y el tabaco es un gran enemigo a vencer.

La científica ha señalado que la industria del cigarro mata al año a unos ocho millones, por lo que exhortó a los gobiernos a tener mano firme y emitir leyes donde quede prohibido no solo el fumar en espacios cerrados, sino también en lugares públicos.

Saben que matan a la gente (la industria del tabaco), pero no les importa. Moralmente es una de las industrias más sucias. Son horribles. No hay ninguna razón en el mundo para consumir tabaco. Solo sirve para que la industria gane dinero", comentó la especialista brasileña.

Agregó:

"La industria del tabaco, en general, es el enemigo número uno. Es la industria de la muerte. La muerte es su producto. La mitad de la gente que paga por sus productos muere. Venden la muerte".

Elisabete Weiderpass afirmó que el cáncer de pulmón, en un 90 % de los casos es causado por el cigarrillo, por lo que ella avala que se aumente el precio y de que se prohíba fumarlo en lugares cerrados y abiertos.

La médica dijo que si la gente quiere fumar que lo haga en su casa, además de que en lugares públicos contaminan mucho al momento de lanzar las colillas.

Excelente entrevista de @ManuelAnsede a Elisabete Weiderpass, Directora de la @IARC_DIR, sobre la epidemia del tabaco, los riesgos de la exposición pasiva y cómo podemos actuar para su control. #controldeltabaco

➡️ https://t.co/iisoIBoksb pic.twitter.com/xUeLo30oYc — Esteve Fernández MD MPH PhD�� (@StvFdz) September 15, 2021

"En sus casas, en su jardín (que fumen). No es mi problema dónde van a fumar. Pero, en sitios públicos, donde hay gente, no. Yo no estoy muy preocupada por los derechos de los fumadores, estoy más preocupada por los derechos de los no fumadores, que son la mayor parte de la población. ¿Dónde está su derecho a no exponerse a sustancias carcinogénicas", acotó.