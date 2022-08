¿Sabes cuáles son los cuidados que debes tener con tu mascota en su vejez?

Ciudad de México.- Así como nosotros, nuestros animales de compañía pasan por diversas etapas de vida en las que requieren de ciertos cuidados y atenciones para llevar una vida sana y feliz, sobre todo en aquellas edades en las que son más vulnerables como la vejez.

De acuerdo con los especialistas en salud animal, podemos determinar la edad de nuestro perro o gato con base en la raza, talla y peso de éste, pero generalmente es entre los 6 y 11 años que podemos considerar que nuestra mascota ha iniciado la etapa senior o vejez.

Al respecto, Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, detalló que: “En el caso de los gatos, la vejez o etapa senior comienza a los 10 años, que el equivalente en edad humana serían 60 años; por otro lado, en los perros, esta etapa varía de acuerdo con el peso de la mascota. Por ejemplo, un perro de 9 kilos comienza su vejez a los 9 años, mientras que un perro con un peso mayor a los 54 kilos inicia a los 6 años”.

Signos de la vejez en las mascotas

Algunos signos visibles que nos pueden ayudar a identificar que nuestra mascota se encuentra en su etapa senior son la falta de energía, poco apetito, alteración del peso, se prolongan las horas de sueño durante el día, disminuyen sus sentidos del gusto, olfato y vista, disminución de la función de los órganos y la función neurológica; entre otros factores.

“Las visitas regulares al Médico Veterinario son muy importantes en todas las etapas de la vida de tu mascota, sin embargo, durante la vejez son cruciales y se recomiendan cada 6 meses para que el especialista pueda diseñar un Plan Geriátrico de acuerdo con las necesidades de tu gato o perro para que viva plenamente esos años”, añadió Yon Alesander Palacio, Coordinador Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Un Plan Geriátrico es un programa de salud preventiva integral, que incluye un programa de vacunación, control de parásitos internos y externos, atención dental adecuada, asesoramiento nutricional, control de peso, una guía de ejercicio y la detección temprana de las enfermedades más comunes en esta edad.

Consejos básicos

Además de la atención médica que debe recibir tu mascota, los expertos de MSD Salud Animal te comparte 5 consejos básicos para mejorar la calidad de vida de tu perro o gato en la vejez:

Fotos: Pixabay

1. Ajusta su dieta:

En esta etapa, nuestras mascotas sufren de alteraciones metabólicas diversas, por ello, es importante ajustar su alimentación y buscar junto con el Médico Veterinario una dieta balanceada que le brinde los nutrientes que necesita para su edad.

2. Realicen paseos moderados:

Si bien nuestra mascota va perdiendo energía conforme avanza su edad, realizar ejercicio le ayudará a mantenerse en forma física y mental; cabe mencionar que los paseos pueden ser diarios, pero se recomienda que no excedan los 30 minutos y que no sean durante las horas de calor intenso del día. En el caso de los gatos y de perros que no puedan hacer estos paseos, el enriquecimiento ambiental se convierte en una herramienta para mantener su salud.

3. Pon mayor atención a la higiene:

El aseo de las mascotas senior juega un papel primordial. Bañarlo constantemente (según las necesidades para cada raza o especie), limpiar sus orejas, dientes y patas, así como las desparasitaciones externas ayudarán a mantenerlo sano.

4. Bríndale mucha atención y afecto:

Intenta pasar el mayor tiempo posible con ellos, en esta etapa de vida las caricias, jugar con ellos y darles más atención les hace una vida más llevadera y feliz.

5. Ten una estrecha comunicación con el Médico Veterinario:

Puede que durante la vejez, tu mascota requiera de muchos cuidados, por ello, tener una comunicación constante con el especialista te ayudará a cuidar mejor de tu perro o gato senior.

Finalmente, Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, enfatizó que: “Como compañía enfocada en nuestra misión ‘La Ciencia de los Animales más Sanos’ trabajamos constantemente para ofrecer soluciones a los responsables de mascotas, con los que puedan disfrutar una convivencia plena, segura y feliz con sus perros y gatos en todas las etapas de su vida”.

*Fuente: MSD Salud Animal