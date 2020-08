¿Recreo a distancia? No perdones el "lunch"

MÉXICO.- Quizá uno de los “dolores de cabeza” del regreso a clases, siempre será el lunch. Sin embargo, este año resulta doblemente importante, pues no debemos dejar de lado ese snack de media mañana ni sustituirlo por “cualquier cosa”. Te damos algunas claves para crear lunch saludable, aunque su recreo sea a distancia.

Sin dunda, una de las cosas que más recordamos los adultos es nuestro paso por la primaria, son los recreos: sentarnos en el patio a comer el lunch antes de ponernos a jugar.

En ese sentido, siempre fui muy afortunada de llevar mi lonchera, y aunque a veces odiaba el sándwich o las sincronizadas, la realidad es que mis papás se preocupaban por no enviarnos “chatarra”... aunque también nos dejaban comprarnos un “gustito”.

El momento del recreo escolar quizá este suspendido, pero no por eso hay que dejar de lado un refrigerio a media mañana. (Freepik.es)

Hoy conocemos mejor que nunca la importancia de un buen refrigerio escolar, para darle energía a los pequeños y que puedan concentrarse y rendir al máximo, pero también para prevenir la obesidad infantil y las consecuencias que ésta puede traer a su salud.

El problema es que, en medio de esta pandemia, esto se vuelve más complicado, pues no existe esa rutina tan establecida de desayunar, llevarse el lunch, tener su recreo y seguir sus clases. Sin embargo, es importante no dejar de lado este tiempo de comida y, mucho menos, sustituirlo por sólo galletas o lo que tu hijo encuentre por la casa.

Un "lunch" balanceado te ayudará a mantener una buena condición física y a no llegar con tanta hambre a la hora de la comida. (Freepik.es)

La importancia del lunch para los niños

El Gobierno de México explica que, si bien el refrigerio no sustituye al desayuno, sirve para complementar los nutrientes que necesitan los peques y es importante, pues entre una comida y otra pueden pasar al menos 7 horas, demasiado tiempo para que el estómago esté vacío.

Por otro lado, menciona que de acuerdo a la Guía de Nutrición de la Familia creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando un niño no tiene una dieta adecuada tendrá problemas de rendimiento escolar, pues su desarrollo físico e intelectual se ve alterado. De igual modo, el hambre puede impedir que tu hijo se concentre y disminuya su capacidad de aprendizaje... o hacer que coma de más cuando tenga alimento disponible.

Ahora bien, no podemos negar que la pandemia llegó a movernos todo, establecer y/o recuperar los hábitos es muy importante. En el caso de la alimentación de los niños en edad escolar, el Instituto Nacional de Salud Pública sugiere que se establezca una rutina de alimentación donde desayune alrededor de las 7:00 a.m. y el lunch se consuma alrededor de las 10:30 a.m.