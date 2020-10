¿Quién es Louise Glück, ganadora del Nobel de Literatura 2020?

CIUDAD DE MÉXICO.- La poeta estadounidense Louise Elisabeth Glück que fue anunciada esta mañana con el Premio Nobel de Literatura 2020 por “por su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual”, es una poeta estadounidense en lengua inglesa, que ha sido traducida al español por la editorial Pre-Textos.

La duodécima poeta galardonada con por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2003-2004. Es autora de once libros de poesía, entre los que destacan "Vita Nova", por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de The New Yorker, Meadowlands, y que muchos consideran su mejor obra.

La poeta y también ensayista de 77 años, es también autora de "The Wild Iris" (El iris salvaje), que recibió el Premio Pulitzer de poesía en 1993 y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America, así como de "Ararat" que recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit; y "The triumph of Achiles" que recibió, entre otros, el National Book Critics Circle Award.

También ha escrito "Averno", "The seven ages" y "The First Four Books", un libro que reúne su poesía más temprana. Ha recibido la beca Guggenheim.

Louise Glück nació en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island. Se licenció en 1961 por la George W. Hewlett High School en la ciudad de Hewlett, Nueva York; y posteriormente asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers (Estado de Nueva York), y a la Universidad de Columbia.

Ha residido en Cambridge, Massachusetts, donde da clases en el departamento de lengua inglesa del Williams College en Williamstown, Masachusetts. De forma paralela, imparte clases en la Universidad de Yale.

En 2001 la Universidad de Yale le concedió el Bollingen Prize premio de poesía que concede de forma bienal a un poeta destacado por su obra. Que se sumó a otros premios y reconocimientos como el Lannan Literary Award, el Sara Teasdale Memorial Prize y la Medalla al mérito del MIT.

La editorial española Pre-Textos ha publicado varios de sus libros, entre ellos "El Iris salvaje", "Ararat", "Las siete edades" y "Averno".