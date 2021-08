Qué significa "She/her" o "He/him" en perfiles de Twitter e Instagram cada vez más comunes

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay una nueva tendencia en redes sociales que los usuarios están adoptando cada vez más, se trata de una manera de hacer explícito con qué pronombres te identificas: "A la gente tiene qué darle igual cuál es mi género, sólo necesitan saber cómo tratarme".

Al dar estas indicaciones en la bío de redes sociales, "nadie tiene que preguntarte, lo que podría generar una posición incómoda". La importancia de los pronombres, que activistas trans llevan años reivindicando dentro y fuera de las redes, se hace cada vez más popular e incluso ha llegado a la campaña presidencial de Estados Unidos.

Cada vez es más habitual ver perfiles en Twitter o Instagram donde los usuarios indican junto a su información personal unos pronombres, normalmente en inglés: "she/her/hers" o "ella", "he/him/his" o "él", y "them/they" o "elle". Se trata de una manera de explicitar con qué palabras espera esa persona ser tratada, como parte de la lucha y la visibilización del respeto a la identidad de género.

Asra Chuecoi se define como persona no binaria y tiene indicados los pronombres "él/elle" en su biografía de Twitter. "Elegí poner mis pronombres en mi perfil de Twitter para reflejar un poco mejor lo que hago en mi vida diaria y apoyar al colectivo trans".

Asra señala que "existe una concepción predeterminada de 'cómo' son las mujeres y los hombres cis (cisgénero, personas cuyo sexo sentido se corresponde con el asignado al nacer), y esa concepción machaca mucho a la gente trans". Por eso, el activismo trans defiende la necesidad de preguntar a otras personas cómo quieren ser llamadas en lugar de realizar suposiciones basadas en el físico.

El uso singular de "they/them", que fue escogido como palabra del año 2015 por la American Dialect Society y está reconocido en la guía de estilo del Washington Post, correspondería en español a "elle".

La forma en 'e' (todes, elle, nosotres) se ha popularizado en los últimos años para denominar a las personas de género no binario y ejercer además de neutro genérico (la función que tradicionalmente ha asumido el masculino, como cuando decimos "nosotros" para referirnos a un grupo mixto).

El empuje que el feminismo y el movimiento LGTBIQ+ han dado a esta opción ha cristalizado en países como Argentina, donde desde la semana pasada la Justicia permite dictar fallos con la 'e'.

"Yo me puse she/ella porque a pesar de ser una mujer cis, en ocasiones por confusión la gente me trataba en masculino, y me resultaba molesto", relata una usuaria de Twitter que prefiere mantener el anonimato. "Además, es una forma de normalizar la pregunta '¿Cuáles son tus pronombres?', que permite dirigirnos de forma adecuada a los demás". "Me pareció útil, así como una forma de solidarizarme con personas trans y no binarias", concluye.