¡Santas salidas del clóset, Batman! "Robin” se declara bisexual

ESTADOS UNIDOS.- DC Comics dejó impactados a sus fans con el más reciente cómic de Batman, pues ahora acaba de revelarse que Robin es bisexual.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Tim Drake, el fiel compañero del “Caballero de la Noche”, hizo esta importante confesión en “Batman: Urban Legends #6”, donde es protagonista de “La suma de nuestras piezas”, escrito por Meghan Fitzmartin.

En este cómic, Batman rescata a “Bernard Down” de ser sacrificado por los Monstruos Caos. Luego de pelear codo a codo junto a él, Robin decide, al final del capítulo tres, que quiere tener una cita con él.

Este es un giro radical en la personalidad del personaje, cuya pareja más conocida en la ficción era “Stephanie Brown”.

DC APUESTA POR MÁS INCLUSIÓN

DC Comics busca empoderar más el movimiento LBGTQ+ con la inclusión de más personajes dentro de esa comunidad.

Ejemplo de ello es “Batwoman”, quien a pesar de haberse casado con “Batman” en Tierra-2, también se declaró abiertamente lesbiana, siendo pareja de Renee Montoya y Maggie Sawyer.

Otro ejemplo es “Green Lantern” encarnado por Alan Scott, en el cómic All-American Comics #16, cuyo cambio de orientación sexual causó un gran alboroto.

Asimismo, John Constantine, de la historia “Ashes & Dust in the City of Angels” en Hellblazer #170-174, relata la aventura que tuvo el detective de lo oculto con otro hombre en el pasado.