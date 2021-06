"The Batman" con Robert Pattinson, ya tiene fecha de estreno y nuevo Superman

CIUDAD DE MÉXICO. – La nueva producción de DC Comics, dirigida por Matt Reeves, llegará a los cines el 4 de marzo de 2022, tras siete años de ser anunciada, aunque en un principio Ben Affleck interpretaría al héroe, se decidió que Robert Pattinson se quedaría con el papel.



El nuevo filme también se vio afectado por la pandemia y el confinamiento, pues en un principio se tenía planeado su estreno el 25 de junio de 2021, pero ésta sufrió retrasos y se cambió la fecha para el próximo año.

Según Matt Reeves, director de la película, “The Batman” será la primera cinta de una trilogía, aunque no ha revelado mayor cantidad de detalles.



“The Batman” mostrará complejas decisiones



De acuerdo con el portal Tomatazos, un usuario de Reddit, SpideyForever245, se aseguró que “The Batman” buscará que el protagonista se adhiera al código tal como en las novelas gráficas, y no matar, ni dejar morir.



Según las palabras del usuario, el personaje podría tener varios conflictos con tal de cumplir su propia regla, lo que generará importantes problemas; pero además de ello, Batman (Pattinson), buscará profundizar en las razones de esta importante decisión.



El nuevo Superman de la película



Luego de la salida de Henry Cavill de DC, los fans se decepcionaron de no poder ver más al actor como Superman, pero esto no significa que no se vaya a representar al personaje en distintas versiones por los próximos años.



Por el contrario, se espera presentar tres versiones del superhéroe, pues actualmente el rol está a cargo del actor Tyler Hoechlin en la serie de HBO Max “Superman & Lois”. También, se ha confirmado que el director J.J. Abrams está preparando una nueva historia para el personaje, pues está buscando que el nuevo Superman sea afroamericano.



Además, se rumorea que, a pesar de que Zack Snyder probablemente no continúe con su universo de “La Liga de la Justicia”, se estrene otra película conformada por un grupo de superhéroes interpretados por distintos actores.



Para la nueva película de “The Batman”, se espera que un nuevo actor interprete a Superman, pues en las filtraciones del rodaje, se puede observar a una persona con el icónico traje del superhéroe.