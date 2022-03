¿Qué impacto tiene la energía del Sol en las emociones?

Ciudad de México.- En este mes de la primavera, los días que preceden al equinoccio del 21 de marzo, son más calurosos y hacen que las emociones se encuentren en extremos opuestos; puede que se esté muy contentos o muy irritables.

¿Cuál es el papel del sol en la vida? La energía solar afecta en todos los sentidos e incluso tiene el poder de modificar la percepción de la belleza, es por ello que la famosa Golden Hour es ideal para embellecer todo lo que su hermosa luz ilumina.

El sol en el cuerpo regula el balance entre dos hormonas vitales, el cortisol para despertar en la mañana y la melatonina, que nos va adormeciendo cuando se retira el astro y cae la noche.

Después del frío invernal, al sentir sus rayos cálidos se antoja exponer más el cuerpo, vestir con ropa más ligera y juguetona, colores más vivos que expresan esta máxima solar: ¡Veme! Y sin escatimar en mostrarse; los dedos de los pies se asoman por las sandalias, los bikinis y los shorts salen del cajón, la piel se expone al astro central perdiendo la palidez invernal y haciéndola brillar en tonos más cálidos.

El sol habla de exponerse en todos los sentidos

En la psicología es la fuerza del arquetipo solar que lleva a irradiar desde dentro y a preguntarse ¿Cuál es el brillo? y ¿cómo se muestra al mundo iluminándolo?

La experta en psicología, Karina Eichner, realizó una reflexión al respecto: “Cuando meditamos sobre el símbolo del sol en nuestra vida activamos nuestro brillo verdadero, la fuerza solar que deliciosamente toca al otro y le quita el frío. Su origen es la introspección donde nos anclamos en nuestra esencia, esa parte nuestra que se siente plena y que cuando toca al mundo, lo ilumina y calienta con su luz”.

Y es que encontrar este aspecto solar dentro de cada uno no es fácil, pero no hay duda que cada quien tiene el suyo y se descubre por medio de seguir lo que verdaderamente interesa y trabajar con seriedad para desarrollar dicho interés. Es importante nutrir el sol interno y procurar estar en contacto con él. Existen personalidades que optan por hacerlo a través de la cocina; para otros, el sol interno se manifiesta a través de su capacidad creativa en algún arte que guía hacia lo bello y transforma.

“Se requiere de valentía para descubrir nuestra capacidad solar de brillar y aún más para exponerla al mundo, no es fácil mostrarnos ya que nos expone y podemos ser blanco de envidias que pueden atentar contra nuestra luz simplemente porque el perpetrador aún no sabe como prender la propia. La realidad es que el sol brilla para todos por igual, amigos y enemigos. Algunos se molestarán por tu brillo, pero ese ya no es tu problema”, concluyó Karina Eichner.

Es innegable que existen los seres solares y que cada uno, desde lo más físico hasta lo más sutil, son afectados por su presencia. El reto es montar en el carro solar interno, como el dios griego Helios que a diario galopaba para iluminar el cielo, y tomar el lugar central del propio sistema solar.



*Fuente: Fear Karma