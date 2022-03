Las anomalías congénitas más comunes

Tijuana BC.- El día 3 de marzo se relanzó la fecha por parte de la Organización Panamericana de la Salud y se conmemoran las Anomalías congénitas, es decir; un grupo de patologías que se originan en los bebés no natos durante el desarrollo embrionario, así como el fetal.

Son bastantes las anomalías que pueden darse en un feto, así como los origenes pueden variar, desde déficit alimenticios, cromosomopatías, infecciosos, tóxicos ambientales, entre otros.

Tal vez los nombres suenen extraños y de otro mundo, pero también existen anomalías congénitas comunes, o que al menos hemos visto en algún punto de nuestras vidas.

Anomalías congénitas más comunes

1.- Labio Leporino

El labio leporino es más común de lo que se piensa, se trata de una hendidura en el paladar o en el labio superior. Dichas fisuras o hendiduras orofaciales con malformaciones congénitas. Un bebé puede nacer con labio leporino, solo con paladar hendido o con ambos a la vez conocida como 'Fisura labio-palatina'.

La forma más común de esta anomalía es la figura a un lado, es decir que es unilateral, a diferencia del que es en ambos lados, bilateral.

2.- Metabolopatías

También conocidas como Enfermedades metabólicas congénitas o Errores innatos del metabolismo, estos trastornos genéticos no permiten que el cuerpo trasforme los alimentos adecuadamente.

Este déficit puede traer consigo algunas consecuencias, entre ellas que se origine compuestos intermedios que puedan resultan tóxicos al ser acumulados. Qué la persona resulte afectada por algún nutriente en específico que requiera y no pueda obtener.

3.- Síndrome de Down

Esta afección podría ser la más común de todas, se trata de una afección donde la persona tiene un cromosoma de más. Los cromosomas son genes en el organismo y determinan cómo se formaría el cuerpo durante el embarazo. Usualmente se nace con 46 cromosomas, y los bebés con síndrome de down tienen un cromosoma extra que es la copia del número 21 lo cuál recibe el nombre de Trisomía 21 o bien, síndrome de down.

Dentro de las características más comúnes de esta anomalía es el cuello corto, la cara aplanada, los ojos rasgados hacia arriba, orejas pequeñas, manchas blancas, lengua salida, extremidades pequeños, tono muscular débil y ligamentos flojos.

También se sabe que existen al menos 3 tipos distintos de síndrome de down. En primer lugar se tiene la Trisomía 21 de la cual ya se habló anteriormente, por otro lado se tiene el Síndrome de down por translocación y ocurre cuando hay un cromosoma 21 extra pero hay otras copias separadas. y finalmente el síndrome de down con mosaicismo, que significa una mezcla o combinación.