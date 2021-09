Pianista María Hanneman tocará en la sala principal de Bellas Artes junto con Javier Camarena

Ciudad de México.- María Hanneman Vera, la reconocida pianista profesional de tan solo 15 años de edad que ha ganado 22 premios (7 nacionales y 15 internacionales) cumple con uno de sus más grandes sueños al ser invitada a tocar en la Sala Principal de Bellas Artes, junto con uno de los tenores más importantes a nivel internacional: Javier Camarena.

Esta no será la única ocasión en que María compartirá escenario con Javier. El pasado 15 de septiembre tuvieron su primera presentación en el Teatro Peón Contreras de Mérida el cual fue todo un éxito; sin embargo, aún quedan 2 fechas más.

El siguiente concierto será el 24 de septiembre en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca y para cerrar con broche de oro y que sin duda tiene muy entusiasmada a María, el jueves 30 de septiembre, cuando cumplirá uno de sus más grandes sueños al debutar en la Sala principal del Palacio de Bellas Artes al lado de Javier Camarena.

Foto: Cortesía

Ya estoy por llegar a la sala grande Bellas Artes, un sueño que he tenido desde que tenía 6 años de edad; sin embargo, otra de las metas que tengo por alcanzar, es tocar al lado de una orquesta en ese maravilloso lugar. Me faltan muchos sueños más que cumplir, primero que nada quiero tocar en los grandes escenarios del país, me muero por regresar al Teatro Juárez, además de tocar en el gran Teatro Degollado, en la sala Neza, en la Ollin, en la Blas Galindo, y en todos los escenarios de México.

Además, hay grandes talentos en este país que admiro y con los que me encantaría participar, como por ejemplo: que me dirijan Rodrigo Macías, Carlos Miguel Prieto, Iván López Reynoso, Jesús Medina, Martin Level, Enrique Diemecke, Horacio Franco, además de poder tocar con las orquestas de San Luis, Xalapa.... ¡uy, hay tanto por hacer! Y claro que a nivel internacional hay muchos sueños por cumplir para dejar en alto no solo mi nombre, sino el de México también.

Desde muy temprana edad, María ha demostrado una vocación innata por la música clásica, su amor, pasión y fascinación hacia ella, la ha llevado a posicionarse en este medio como una de las mejores, ya que no solo deleita a su audiencia con impecables y exquisitas piezas, sino que también inspira a cualquier persona que la escuche tocar.

Con esta virtud natural que ella tiene y mucha dedicación, se ha logrado posicionar como una gran pianista y futura promesa en la industria de la música clásica. Sin duda, esta experiencia marcará a María en su vida personal y profesional.

“Siempre ha sido mi sueño tocar en la sala principal de Bellas Artes, desde chiquita y por fin se cumplirá, no puedo explicar lo emocionada y agradecida que me siento por esta oportunidad.” María Hanneman Vera.