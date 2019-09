Periodismo mexicano está entre los 12 finalistas al Premio Gabo

Los 12 finalistas del Premio Gabo que reconoce las mejores historias periodísticas de Iberoamérica, fueron anunciados hoy por la Fundación Gabo, que tiene su sede en Cartagena. Los textos para las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación se eligieron de entre mil 730 postulaciones de todos los países de Iberoamérica. La premiación se realizará en el marco del Festival Gabo, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en Medellín, Colombia.



En la categoría Texto, los trabajos finalistas son: "Volver para incendiar a Colombia", de México, publicado por Gatopardo, un perfil profundo y de vida cotidiana del escritor Fernando Vallejo; "La sangre nunca fue amarilla", de Cuba, publicado en Periodismo de Barrio, que reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana; y "O general do capitão", publicado en Brasil por la Revista Piauí, un perfil del vicepresidente Hamilton Mourão.



En la categoría Imagen están "America First: El legado de una redada migratoria" realizado en Estados Unidos por Univision Noticias Digital, un documental sobre el incremento de arrestos de indocumentados y redadas migratorias; "La fiesta del futbol", de Telepacífico (Colombia), una serie de crónicas sobre el campeonato de futbol; y "El drama de bucear en busca de langostas", de The Associated Press para México, que habla de la pesca de langostas entre Honduras y Nicaragua.



En la categoría Cobertura, los tres finalistas son "Crise do clima" de Folha de S.Paulo (Brasil), una serie de nueve reportajes multimedia que muestra la vida de poblaciones por el cambio climático; "Frontera cautiva", publicada por varios medios y que cuenta la historia de tres periodistas del diario El Comercio, fueron secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia.; y "El país de las dos mil fosas", realizado por Quinto Elemento Lab (México-Estados Unidos) que documenta el hallazgo de fosas clandestinas en México entre los años 2006 y 2016.

Por último, en la categoría Innovación son finalistas "O fim de uma facção", uan serie realizada por The Intercept (Brasil) que cuenta la historia de Amigos dos Amigos, banda que construyó un imperio del crimen en Brasil; "El verde palidece", publicado en Colombia, por Semana, que muestra la pérdida de bosques en la nación sudamericana; y "Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata", publicado por Pie de Página, Fusión, Enjambre Digital (México) y El Pitazo, TalCual, Runrunes (Venezuela), una investigación sobre la trata de mujeres en México y Venezuela.



En este grupo se encuentran los cuatro ganadores que se darán a conocer en la ceremonia de premiación el jueves 3 de octubre a las 8:00 p.m., durante el Festival Gabo 2019; los doce autores de los trabajos finalistas también estarán en la Maratón de las mejores historias de Iberoamérica el miércoles 2 de octubre, desde las 9 a.m. hasta la 1:00 p.m, donde conversarán sobre las historias detrás de sus trabajos.